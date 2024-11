Crea Amazonas realiza 5º Encontro Estadual do Crea Junior de 05 a 07 de novembro

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), em parceria com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), realizará o 5º Encontro Estadual do Crea Jr-AM (Enesc), com o tema “Gestão e Liderança”, nos dias 5 a 7 de novembro, com foco em capacitar os futuros profissionais de engenharia, agronomia e geociências.

O evento será sediado no Teatro Uninorte – Unidade 6, localizado na avenida Joaquim Nabuco, nº 1365, Centro de Manaus.

As inscrições gratuitas podem ser realizadas pelo link oficial do evento: www.even3.com.br/v-encontro-estadual-crea-jr-496581 Durante o credenciamento, os participantes devem levar um quilo de alimento não perecível, os quais serão doados para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc).

Para a presidente Alzira Miranda, o evento é o momento de se aproximar dos futuros profissionais.

“O 5º Encontro Estadual do Crea Jr-AM será um espaço para reafirmar o compromisso do Conselho com os futuros profissionais do sistema Confea/Crea. Temos que ter um zelo ao lidar com os acadêmicos, pois são eles que vão definir os próximos 50 anos do Crea Amazonas, por isso eles precisam conhecer o Sistema e se sentirem acolhidos por ele. Esse encontro vai ser a oportunidade de ouvi-los, ajudá-los e mostrar para eles que o Conselho é parceiro, que estamos na luta pelo direito do exercício legal e ético das engenharias, agronomia e geociências”, declarou a presidente.

O evento tem como público-alvo estudantes dos cursos vinculados ao sistema Confea/Crea, o qual abordará a importância da gestão e da liderança em projetos, além de destacar o papel fundamental dos engenheiros como líderes.

Ao longo do evento, serão discutidas ferramentas de gestão, técnicas de liderança e desenvolvimento de competências, proporcionando aos participantes conhecimentos essenciais para inserção no mercado de trabalho.

Programação

A abertura do evento será realizada no dia 5 de novembro com a palestra “Sistema Confea, Crea e Mútua: a importância do jovem profissional de Engenharia, Agronomia e Geociências”, ministrada pela presidente do Crea Amazonas, engenheira de pesca Alzira Miranda, às 18h, no Teatro Uninorte – Unidade 6.

Na quarta-feira (6), um dos destaques do encontro será o fórum “O panorama do mercado de trabalho no Amazonas: desafios, oportunidades e perspectivas”, que também contará com a presença da presidente do Crea Amazonas, Alzira Miranda, e representações estudantis. Este fórum busca explorar as perspectivas que acadêmicos do sistema Confea/Crea possuem do mercado de trabalho.

E na quinta-feira (7), o evento contará com palestras como “Cases de Sucesso: Liderança na prática” e “Ferramentas de Gestão: otimizando processos, gerando soluções”, além de sorteios e premiações para os participantes.

