Primeiro dia de provas do Enem 2024 tem 26,6% de abstenção

Número revela um aumento de participação no exame em comparação com a edição de 2023

Dos mais de 4,3 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, 73,4% participaram do primeiro dia de provas, no domingo (3). O número, divulgado pelo Ministério da Educação, revela um aumento de participação de 1,5% em relação ao Enem 2023, quando 71,9% dos inscritos compareceram.

Dos candidatos que não apareceram no primeiro dia de prova, 689 registraram ocorrências de problemas logísticos para chegar aos locais de prova. Entre as reclamações estão emergência médica, interrupções temporárias de energia elétrica, problemas com abastecimento de água e imprevistos com transporte.

Neste caso, os estudantes poderão solicitar a reaplicação do exame, por meio da Página do Participante, a partir do dia 11 de novembro.

Além das abstenções, 4.999 inscritos foram eliminados do Enem este ano. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, os estudantes foram penalizados por deixar o local de prova portando o caderno de questões antes dos 30 minutos finais de aplicação, portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido (15h30) e utilizar impressos ou não atender orientações dos fiscais.

Primeiro dia de prova

No primeiro dia de provas do Enem, os estudantes resolveram 45 questões de linguagens e outras 45 de ciências humanas. Também houve redação, que teve como tema os “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. O exame continuará no próximo domingo (10), quando os participantes resolverão itens de ciências da natureza e matemática.

*Com informações SBT News

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱