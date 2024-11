PF indica o traficante ‘Colômbia’ como mandante das mortes de Bruno e Dom

Os assassinatos ocorreram em junho de 2022, na região do Vale do Javari, no Amazonas.

A Polícia Federal indiciou Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como “Colômbia”, por ser o mandante das mortes do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os assassinatos ocorreram em junho de 2022, na região do Vale do Javari, no Amazonas.

O relatório, concluído pela PF, foi encaminhado na sexta-feira (1º) ao Ministério Público Federal (MPF). Ao todo, nove pessoas foram indiciadas, mas apenas Colômbia foi identificado como o mandante, segundo a Polícia Federal. Ele também é investigado por outros crimes, como pesca ilegal e tráfico de drogas.

A PF concluiu que Colômbia forneceu munição para o crime e financiou as operações do grupo criminoso, incluindo o planejamento para ocultar os cadáveres das vítimas. A motivação dos assassinatos, conforme a polícia, foi a atuação de Bruno Pereira em ações de fiscalização na região, o que impactava diretamente as atividades ilegais na área.

Crime organizado no Vale do Javari

Após dois anos de investigação, a PF descreveu no relatório o envolvimento do crime organizado em Atalaia do Norte, região do Vale do Javari. O inquérito aponta que os grupos atuam principalmente em atividades ilegais de pesca e caça, resultando em ameaças constantes aos agentes de proteção ambiental e às comunidades indígenas.

Além disso, esses crimes têm causado impactos socioambientais significativos. Colômbia está preso desde dezembro de 2022, aguardando novos desdobramentos do caso.

O desaparecimento de Bruno e Dom ocorreu durante uma expedição investigativa na Amazônia. Eles foram vistos pela última vez em 5 de junho de 2022, enquanto passavam pela comunidade de São Rafael em uma embarcação com destino a Atalaia do Norte.

A viagem, prevista para durar duas horas, nunca foi concluída. Os restos mortais das vítimas foram encontrados em 15 de junho, após Amarildo da Costa Oliveira confessar participação nos homicídios e indicar a localização dos corpos. Laudos da PF apontam que Bruno foi atingido por três disparos, enquanto Dom sofreu um tiro no tórax. Os corpos foram esquartejados, queimados e enterrados para dificultar a localização.

Quem foi Dom Phillips

Dom Phillips era um jornalista britânico com longa trajetória na imprensa internacional. Colaborou para veículos como o “Washington Post”, “The New York Times” e “Financial Times”. Radicado no Brasil desde 2007, Phillips era reconhecido por sua dedicação à cobertura da crise ambiental na Amazônia e à situação das comunidades indígenas.

Antes do jornalismo, chegou a atuar no cenário musical, mas se destacou pela sua paixão pela Amazônia e seu interesse pelas questões ambientais brasileiras. Natural de Merseyside, condado no noroeste da Inglaterra, Phillips foi lembrado por sua dedicação à causa ambiental e por seu profundo respeito pela região.

Quem foi Bruno Pereira

Bruno Araújo Pereira, indigenista, era considerado um dos maiores especialistas brasileiros em povos indígenas isolados. Nascido em Pernambuco, deixou o estado nos anos 2000 para atuar na Amazônia, realizando um antigo sonho.

Em 2010, ingressou na Fundação Nacional do Índio (Funai), onde exerceu o cargo de coordenador regional do Vale do Javari, mas deixou a função em 2016 após tensões na área. Pereira era casado com a antropóloga Beatriz Matos e deixou dois filhos. Seu trabalho foi reconhecido como essencial para a proteção dos povos indígenas em uma das regiões mais complexas e isoladas do país.

