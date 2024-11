Mulher com condição rara desmaia sempre que ri ou chora

Britânica pensou que pudesse estar lidando com um distúrbio epilético, mas os médicos acreditam que ela tenha narcolepsia com cataplexia

Narcolepsia e cataplexia são condições neurológicas que podem afetar profundamente a vida de quem as enfrenta, desencadeando episódios de sono incontrolável e perda súbita de tônus muscular associada a emoções.

Chelsea Coombes, de 27 anos, viralizou no TikTok ao compartilhar sua experiência com a rara condição que a faz “desmaiar” sempre que ri, chora ou até quando está de ressaca.

A britânica conta que os primeiros sinais surgiram aos 17 anos, quando notou que seu rosto “caía” após uma risada. “Eu estava na casa da minha tia e lembro de rir e sentir um lado do meu rosto cair”, relembra. “Pensei: ‘O que está acontecendo? Será que tive um derrame?’ Quando ri de novo, aconteceu de novo”, conta.

Narcolepsia com cataplexia

Com o passar do tempo, os episódios se tornaram mais frequentes e intensos, e ela começou a adormecer facilmente em diferentes situações. Após buscar ajuda médica, foi informada que possivelmente tinha narcolepsia com cataplexia, mas não obteve um diagnóstico oficial.

“É como uma tontura fraca”, descreve, em entrevista ao The Sun. “Meus olhos piscam, minha perna treme, minha cabeça começa a girar, mas ainda estou consciente, como se meu cérebro estivesse bêbado. Às vezes, minha cabeça dá um solavanco e meus olhos desviam”, explica.

Inicialmente, Chelsea pensou que pudesse estar lidando com um distúrbio epilético. Após realizar exames e consultas com um neurologista, foi levantada a hipótese de narcolepsia com cataplexia. Porém, sem resultados conclusivos, ela acabou desistindo de continuar com o acompanhamento médico.

Os sintomas da jovem pioraram com o tempo, e agora são desencadeados por diversas emoções, embora o riso ainda seja o principal gatilho. Hoje, ela pode ter até cem episódios de perda de tônus muscular (quando a pessoa sente dificuldades para se movimentar ou mesmo realizar determinados movimentos) em um único dia.

“Chegou a um ponto em que isso faz parte de quem eu sou. Até se eu ficar muito animada, pode acontecer”, lamenta.

Quando está em locais públicos e sente um episódio se aproximando, Chelsea se prepara para sentar. Mesmo assim, é comum que estranhos se aproximem para verificar se ela está bem. “Uma vez, aconteceu na piscina durante uma viagem de férias e as pessoas precisaram me segurar. Foi muito assustador”, lembra.

A condição também a impede de dirigir e gera preocupação sobre o futuro. “Ainda não tenho filhos, mas quero muito. O que aconteceria se eu desmaiasse enquanto estivesse segurando meu bebê?”, reflete.

Chelsea busca um diagnóstico oficial e possíveis tratamentos. Ela também compartilha sua jornada no TikTok, usando sua história para conscientizar outras pessoas sobre a narcolepsia e cataplexia. “Quero mostrar que não há motivo para se envergonhar. Você não precisa se esconder”, encoraja.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱