Rio Negro volta a descer e chega a 12,17 metros em Manaus

Do dia 31 de outubro até o dia 3 de novembro, o nível do rio ficou em 12,18 metros

O Porto de Manaus divulgou, nesta segunda-feira (4), que o Rio Negro voltou a vazar e chegou a marca de 12,17 metros. O efeito repiquete é o responsável pela oscilação do nível das águas.

Do dia 31 de outubro até o dia 3 de novembro, o nível do rio ficou em 12,18 metros.

Desde a sexta-feira (25), o rio, que vinha se recuperando após chegar a sua medida mínima (12,11 metros), voltou a vazar.

Há um ano, neste mesmo período, o nível do rio era de 13,17 metros. A diferença entre o nível nos períodos é de 1 metro.

Ações de suporte

No último dia 15, em audiência com o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Omar Aziz (PSD-AM) alinhou ações de suporte à população neste momento de seca severa.

Preocupado principalmente com as famílias ribeirinhas e do interior do estado, o senador do Amazonas tratou com Lula da importância de mais recursos e obras estruturantes para a região.

De acordo com Omar, o encontro realizado em Brasília foi uma oportunidade para atualizar o Presidente das informações sobre a seca que atinge o Amazonas, além de abordar outras necessidades para o futuro do Estado.

“O Presidente Lula sempre se mostra muito atento e preocupado com as questões do Amazonas, e neste momento de estiagem severa não é diferente. Nossa população precisa mais do que nunca de todo o apoio do Governo Federal”, destacou Omar Aziz.

Segundo o Boletim Estiagem mais recente, atualizado nesta segunda-feira (28) pelo Governo do Estado, todos os 62 municípios no Amazonas estão em situação de emergência. Para atender as famílias afetadas, o governo também instalou 41 purificadores de água, sendo 8 deles direcionados para a calha do Alto Solimões, além de enviar 2.150 caixas d’água para melhorar o acesso à água potável.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱