Projeto ‘Geração de Renda’ prepara mulheres para empreendedorismo em Manaus

Paulo Freire já dizia que a educação muda as pessoas, e essas pessoas é que têm o poder de transformar o mundo. A educação está transformando o mundo de Eveleine Santos Rodrigues, 42, que encontrou, na “Creche Zezé Pio de Souza”, mantida pela Fundação Geraldo Pio de Souza, localizada próximo de sua casa, no bairro Redenção, Zona Oeste de Manaus, uma oportunidade de aprender a empreender.

Hoje uma microempreendedora individual com empresa registrada, proprietária de uma confecção que fabrica e vende roupas, acessórios, artesanatos, canetas, sandálias e chapéus customizados, ela é uma das mulheres que conquistaram a qualificação profissional necessária para abrir seu próprio negócio por meio de cursos populares gratuitos ofertados pelo “Projeto Geração de Renda”, uma iniciativa que disponibilizou a 57 mulheres de Manaus acesso a cursos e palestras de desenvolvimento pessoal e orientação profissional nas mais diversas áreas.

Eveleine conheceu o projeto ao levar a filha para a creche, em um momento em que, desempregada, ela revendia roupas na informalidade para sustentar as quatro filhas.

Por conta do nascimento da mais nova, de apenas 2 anos, ela abandonou a faculdade de contabilidade e foi parar na informalidade.

“Quando consegui a vaga na creche para minha filha, passei a ter tempo para voltar a estudar. E foi quando conheci o projeto ‘Geração de Renda’ e comecei a participar, movida pelo desejo de aprender mais sobre empreendedorismo e ter meu próprio negócio. O projeto me deu o que faltava: conhecimento e estrutura. Mergulhei de cabeça, fiz todos os cursos que pude e foi quando me inspirei a voltar para a faculdade, mas desta vez para estudar moda”, contou.

Foi em uma das palestras do projeto que ela decidiu unir uma tradição familiar – a costura – e o conhecimento que adquiriu sobre moda ao desejo de empreender.

“Lembro bem que a palestrante falou sobre o medo. Foi quando criei coragem para transformar o ofício da minha mãe, que é costureira, e tudo que ela me ensinou, ao conhecimento que adquiri para abrir meu próprio negócio. Descobri, ali, um dom que estava escondido em mim. O projeto me permitiu enxergar meu próprio potencial, me deu coragem para me desafiar e as ferramentas que eu precisava para fazer acontecer. E está acontecendo”, comemora.

Ao longo de seis meses, Eveleine participou de 30 cursos diferentes — todos com emissão de certificados — para se preparar para abrir sua empresa e não engrossar o percentual de mortalidade entre os MEIs que, segundo o Sebrae, atinge 3 em cada 10 negócios após 5 anos de atividade.

Mas ela tinha à disposição mais de 3 mil opções de cursos disponibilizados pela plataforma do Instituto Eduk, parceiro do “Projeto Geração de Renda”, que é desenvolvido pelo Instituto Ela e coordenado pelo Ela Amazonas.

Gerido pela professora Nelly Falcão de Souza, o Ela Amazonas teve o maior número de cursos concluídos entre as regionais brasileiras.

Qualificação

Nesses seis meses, a regional Manaus realizou 80 cursos voltados às mulheres, além de promover palestras e encontros mensais, que têm como objetivo acompanhar o progresso de cada uma das participantes e oferecer assistência a todas, de forma a garantir o melhor proveito dos cursos.

Para esse acolhimento e acompanhamento, o projeto contou com o apoio das voluntárias do Instituto Ela: as pedagogas Graça Nascimento e Marta Lira e as assistentes sociais Margareth Fernandes e Raimirele dos Santos.

Além das mães da Creche Zezé Pio de Souza, também participaram do projeto colaboradoras do Colégio Martha Falcão.

“O Projeto Geração de Renda é de grande importância para essas mulheres, pois é um incentivo para que elas acreditem em seu próprio potencial. Muitas chegam ao projeto sem fontes de renda nem perspectivas, e acabam despertando para esse potencial durante os cursos e as palestras, que mostram a elas novos horizontes, mostrando que a educação transforma”, disse a gestora regional do Instituto Ela em Manaus, professora Nelly Falcão de Souza.

Parceiros

Além do Instituto Ela Nacional, por meio da Regional Amazonas, e do Instituto Eduk, o Projeto Geração de Renda conta com o apoio da Fundação Geraldo Pio de Souza, que cedeu o espaço interno da Creche Zezé Pio de Souza, com a oferta do serviço de Internet, material para realização de cursos e lanches, sem custos para as participantes.

Palestras e troca de experiências

Entre os temas abordados ao longo do projeto estão a abertura do primeiro negócio, as regras para a abertura de empresas pelo sistema MEI, noções básicas de tecnologia, técnicas para superar obstáculos, comunicação e, também, questões voltadas ao desenvolvimento pessoal, como a importância da autoestima e da resiliência na vida e nos negócios, além de palestras com psicóloga e troca de experiências com voluntárias do Instituto Ela de outros estados.

Em outubro foi realizada a última ação do Projeto Geração de Renda em 2024: um bazar solidário, onde as mulheres puderam expor — e comercializar — o resultado desses seis meses de aprendizado. Bijuterias, artesanatos, perfumes, maquiagem e até bolos estão entre os produtos em que as alunas do curso decidiram investir para ter uma forma de geração de renda.

“Esse é o resultado que esperamos e que define o sucesso do projeto: mulheres preparadas para buscar sua independência financeira a partir do próprio trabalho. Mais do que melhorar a vida de suas famílias, elas vão inspirar outras mulheres em suas famílias e comunidades, e assim conseguimos ajudar mais pessoas a transformarem seus mundos”, disse Nelly Falcão de Souza.

*Com informações da assessoria

