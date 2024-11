Marido é preso ao agredir esposa com garrafa de vidro no interior do AM

Um homem de 33 anos foi preso, no domingo (3), pelo crime de lesão corporal contra sua companheira, de 38 anos. A prisão ocorreu na estrada do Balaio, em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas.

Segundo a delegada Grace Jardim, titular da DEP, as diligências começaram após o recebimento de denúncias informando que uma mulher estava sangrando muito após ser atingida na cabeça por uma garrafa de vidro, desferida pelo companheiro.

“Constatamos que o autor estava sob efeito de bebidas alcoólicas no dia do crime. Ao chegar em casa, ele discutiu com sua companheira e a agrediu com uma garrafa, causando perfurações em sua cabeça e quebrando o nariz dela”, disse a delegada.

Conforme a autoridade policial, os policiais civis e militares realizaram buscas e localizaram o infrator no mesmo dia do crime. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

