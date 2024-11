Mulheres em tratamento contra o câncer participam de programação no Lar das Marias

Em uma tarde descontraída, 25 acolhidas do Lar das Marias, instituição referência na assistência a mulheres em tratamento contra o câncer em Manaus, participaram de palestras de autoconhecimento e bem-estar, como parte do encerramento da programação do Outubro Rosa, mês de conscientização e combate ao câncer de mama.

O encontro realizado na última quinta-feira (31), foi promovido pela mestre em enfermagem, cofundadora da Rede de Supermercados Super Nova, Elisama Brito, em parceria com a Agência Mind e Panificadora Serpan.

Momento da dinâmica Foto: Vitória Lopes

Na primeira parte da programação, as pacientes receberam placas com mensagens positivas de encorajamento e foram convidadas a ler o que estava escrito em cada uma delas.

Após a atividade de interação, as “Marias” como são carinhosamente chamadas, puderam acompanhar uma palestra reflexiva com a intenção de proporcionar um sentimento de esperança. Em seguida, puderam escrever frases ou palavras que traduzissem algo pelo que elas se sentem gratas.

“Se colocar no lugar dessas guerreiras, várias mulheres que estão longe de casa, fora da sua cidade, do seu estado e algumas até mesmo fora do seu país, é o mínimo que a gente pode dar. Um pouco de alegria, um momento de descontração e no final ganhar um sorriso, um brilho no olhar é algo que não tem preço”, destacou Brito, que também sofre de miastenia gravis, doença autoimune que causa fraqueza muscular extrema.

Superação

A administradora Solemara Souza veio para a capital amazonense em 2018 depois de ser diagnosticada com câncer de endométrio, um tipo que começa no revestimento do útero.

Natural de Parintins, no interior do estado, foi no Lar das Marias que ela encontrou uma verdadeira família. Atualmente, Solemara está no local acompanhada da mãe, que também trava uma batalha contra o câncer, nesse caso, o de intestino.

“Eu vim para Manaus sem expectativa nenhuma, pois não tinha familiares e nem amigos que poderiam me ajudar. O Lar das Marias foi um divisor de águas na minha vida, pois eu me encontrava na FCecon com mala e tudo, e um dos representantes me apresentou a instituição. Desde então, minha vida mudou em questão financeira, já que o lar fica responsável pela alimentação, pela nossa locomoção para o hospital para fazer o tratamento, mudou em relação a amizade. Conheci muitas pessoas que fazem parte da minha vida, e hoje graças a Deus, eu estou saudável e em tratamento”, disse.

Apoio e acolhimento

Encerramento da ação no Lar das Marias Foto: Vitória Lopes

Idealizado pela médica oncologista Adelaide Portela, o Lar das Marias iniciou as atividades em 6 de Maio de 2006, com a proposta de auxiliar mulheres que vinham do interior do Amazonas e até de outros estados em busca de tratamento contra o câncer em Manaus, mas que devido à situação de vulnerabilidade social e financeira, muitas pacientes acabavam desistindo.

“Elas ficam acolhidas aqui sem custo nenhum. São oferecidas a elas, sejam refeições diárias, o translado para o tratamento, o acolhimento, moradia, para ela e o acompanhante, material de limpeza, kit de higiene pessoal e a alimentação totalmente gratuita. Então, a importância é que elas podem ter acesso ao tratamento com qualidade de vida. Na acolhida que é o mais importante, ressaltou Lúcia Regina, coordenadora do Lar.

Qualquer pessoa pode contribuir com a causa através de doações dos seguintes itens: kit de higiene pessoal, creme dental, sabonete, escova de dente, barbeador, shampoo, condicionador, material de limpeza, água sanitária, sabão em pó, desinfetante, detergente, hortifruti, carne, peixe, frango, entre outros.

As entregas podem ser feitas na sede da instituição, na Avenida Dom Pedro, Nº 984, bairro Dom Pedro I, zona centro-oeste de Manaus ou ligar para o número (92) 3307-5337 ou para (92) 98556-0918 para solicitar a coleta dos materiais. Para mais informações, basta acessar as redes sociais @lardasmarias.

*Com informações da assessoria

