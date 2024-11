Criança morre após cair do 4º andar em prédio residencial na Zona Norte de Manaus

João Miguel dos Santos Vieira, de apenas 2 anos, morreu após cair da janela do 4º andar do apartamento em que morava, no Residencial Manauara 2, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus, durante a tarde desta segunda-feira (4).

Informações preliminares apontam que a criança estava brincando dentro do apartamento, quando acabou se desiquilibrando e caindo. A mãe de João Miguel estava no local durante o acidente, mas cuidando dos outros irmãos. O pai estava trabalhando.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima morreu.

O corpo foi encaminhado ao necrotério do SPA da Galileia e será levado ao Instituto Médico Legal (IML).

