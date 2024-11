Prefeitura implanta nova rede de drenagem profunda em comunidade no bairro Tarumã

Obras são realizadas por uma equipe com 15 servidores da Seminf que executam a implantação dos tubos em concreto

A Prefeitura de Manaus atua nas obras emergenciais de implantação de uma nova galeria subterrânea na comunidade Nova Vida, antigo Cemitério Indígena, no bairro Tarumã, zona Oeste da cidade.

No total, são 60 metros de novas tubulações em concreto instaladas na área, além da construção de três caixas coletoras de efluentes pluviais e 150 metros de drenagem superficial com a implantação de meio-fio e sarjeta, que irão proporcionar o fluxo correto das águas.

Os trabalhos de drenagem profunda iniciaram pela rua Munduruku, que recebe uma tubulação subterrânea em tubos de concreto e três caixas coletoras confeccionadas. As obras são realizadas por uma equipe com 15 servidores da Seminf que executam a implantação dos tubos em concreto por onde as águas terão o destino correto, colocando fim nas constantes inundações da área.

“A situação aqui exigia a implantação de uma rede de drenagem urgente, para dar o destino correto às águas das chuvas e solucionar definitivamente o acúmulo de água na área. Estamos empenhados em concluir as obras no menor tempo possível, como determinou o prefeito David Almeida”, explica o secretário de obra, Renato Junior.

Após essa etapa de implantação da rede de drenagem, a via receberá pavimentação asfáltica, os 150 metros de drenagem superficial, entre outros serviços básicos necessários para melhorar a infraestrutura da rua.

“Antes alagava e nem futebol a gente podia jogar, porque encharcava o campo e era um sufoco. Estamos muito felizes com a intervenção da prefeitura, através da equipe da Seminf. Em nome de todos os moradores da comunidade Nova Vida, quero agradecer ao prefeito David Almeida e ao secretário Renato Junior, que olharam por nós e estão melhorando as nossas vidas”, agradeceu o morador Alesson Miranda.

Na comunidade, as equipes de obras têm trabalhado de forma preventiva em ruas e bairros da região, levando segurança e qualidade de vida a dezenas de moradores.

Paralelo ao serviço de implantação de rede de drenagem, os 18 Distritos de Obras distribuídos pela cidade atuam em recuperação de tubulação subterrânea, implantação de drenagem superficial, meio-fio e sarjetas, além dos serviços mais complexos, como contenção de erosão e pavimentação asfáltica.

