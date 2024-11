Manaus ganhará o primeiro showroom de eletromobilidade

Espaço será amplo e moderno, dedicado a exibir as inovações mais recentes no mercado de veículos elétricos

No próximo dia 14 de novembro, Manaus ganhará um novo marco para o futuro da mobilidade elétrica com a inauguração do primeiro showroom de eletromobilidade da cidade, localizado no Parque Dez.

O espaço será amplo e moderno, dedicado a exibir as inovações mais recentes no mercado de veículos elétricos, com soluções práticas como carregadores rápidos e ultra rápidos, eletropostos e um aplicativo de recarga que promete transformar a experiência dos usuários.

A iniciativa é da 3L Amazon, uma empresa de tecnologia, engenharia e gestão, presente no mercado desde 2019. “A mobilidade elétrica é um caminho sem volta, e Manaus está se preparando para acompanhar essa revolução com infraestrutura moderna e eficiente,” afirma Luiz Américo, CEO da 3L Amazon.

“Estamos muito empolgados em trazer essa solução para a cidade, que será um marco para o uso de carros elétricos, ônibus e demais veículos movidos a eletricidade. Nossa missão é facilitar a vida dos motoristas e empresas, promovendo uma experiência de recarga eficiente e acessível.”

No showroom, o público encontrará opções como carregadores rápidos, que permitem uma recarga ágil e facilitam o dia a dia dos usuários de carros elétricos, além de carregadores ultra rápidos, ideais para empresas e estabelecimentos comerciais que desejam oferecer um serviço premium de recarga em menos tempo.

O app 3L Amazon complementa a experiência, permitindo o monitoramento e a monetização das recargas, uma grande oportunidade para estacionamentos, shoppings, lojas e eletropostos que buscam aumentar sua receita ao disponibilizar o serviço de recarga elétrica.

Além de eletromobilidade, a 3L Amazon oferece uma ampla gama de serviços, incluindo projetos de energia solar para residências e empresas, montagem e manutenção de subestações, instalações elétricas, consultoria técnica, e soluções em iluminação pública e construção predial.

A empresa reforça seu compromisso com a inovação e a excelência em atendimento, contribuindo para uma Manaus mais sustentável e tecnológica.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱