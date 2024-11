Vídeo mostra Mayc Parede com Elizeu antes da morte do ex-PM

Mayc Parede é identificado como suspeito do assassinato do sargento Elizeu da Paz, após imagens de câmeras de segurança; os dois tinham um histórico de amizade e eram réus no processo do homicídio de Flávio Rodrigues

Um vídeo de câmeras de segurança mostrou Mayc Parede e o sargento PM Elizeu da Paz de Souza juntos momentos antes do crime, o que levou a polícia a identificar Parede como suspeito no assassinato do policial. O homem que estava com Elizeu nas imagens foi reconhecido por pessoas próximas aos dois como sendo Parede. Ambos eram réus no processo do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues, ocorrido em setembro de 2019.

A polícia também ouviu o motorista de aplicativo que estava com eles na corrida. Ele relatou que, após ouvir um barulho, inicialmente pensou que o pneu do carro tinha estourado, mas ao olhar para o passageiro, viu que ele estava sangrando. O motorista contou que o autor do disparo pediu para parar o carro e saiu andando.

O crime aconteceu por volta das 2h30 de segunda-feira (4), na Rua Comandante Waldir Bastos, no Conjunto Santos Dumont, Zona Centro-Oeste de Manaus. Da Paz estava em uma corrida que partiu da Avenida Torquato Tapajós e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de terça-feira (5).

Da Paz e Parede tinham uma amizade de longa data, desde o tempo em que serviram juntos no Exército Brasileiro.

