Como reconhecer se uma previsão é fiável?

Há muito que dizer sobre quando o tema é – previsão de futebol. Nem sempre é fácil identificar o que é, ou não, real na internet e nós vamos ajudar a fazer essa distinção. Há previsões meteorológicas e confiamos nelas, certo? Mas já vimos certamente muitas vezes na TV um aviso meteorológico sobre chuva que nunca chegou a concretizar-se. No futebol acontece o mesmo. Mas há alguns especialistas mais fidedignos que outros.

Antes de enumerar as cinco dicas essenciais para acertar no palpite do futebol de hoje, lembremo-nos que o passo inicial, antes de apostar, será avaliar a fiabilidade do palpite. Fazê-lo é bastante simples: é necessário comparar as odds oferecidas pelos sites de apostas para a previsão com as odds que esta última tem de se concretizar. Concretamente, comecemos por um exemplo: quer apostar no jogo entre a Juventus e a Roma, em que a Juventus é favorita. Neste caso, o prognóstico mais fiável será a vitória da Juventus, pois a Velha Senhora é uma equipa sólida e tem um confronto mais consolidado que os Giallorossi. As probabilidades de uma vitória da Juventus são, por isso, maiores do que as da Roma. Mas como é que os especialistas chegam a estas conclusões? Venha daí que vai ficar a perceber tudo.

Dica nº 1: Aproveite os bónus de apostas

Antes de se aventurar na análise de previsões de apostas de futebol, a regra número 1 será registar-se nos melhores sites de apostas do mercado italiano. Utilizar as ofertas diretamente no site de um livro (apostas bónus) permitir-lhe-á otimizar os seus ganhos, qualquer que seja a aposta que queira fazer. Não nos podemos esquecer que o objectivo de um prognóstico futebolístico continua a ser o de fazer a aposta numa casa de apostas, esperando que ganhe. Para o fazer da melhor forma, é melhor não perder as actuais ofertas de boas-vindas em todos os operadores de apostas desportivas online. As promoções propostas permitir-lhe-ão começar com o pé direito os seus prognósticos para a Série B, os seus prognósticos para o futebol da Série B e todos os campeonatos mais inspiradores, como a La Liga por exemplo, sem arriscar muito.

Dica nº 2: Motivação da equipa de estudo

A primeira coisa a saber é que a motivação influencia consideravelmente o desempenho desportivo de uma equipa de futebol. O que está em jogo (título, qualificação para a Liga dos Campeões, despromoção para a Série B, vitória na Liga Clásico…) ou o valor do prémio do jogo são, por exemplo, factores-chave na motivação de uma equipa de futebol. .

Contudo, o desempenho da equipa também pode ser influenciado por outros elementos. O jogador é supervisionado por olheiros? Foi anunciada uma nova contratação? Um jogador importante tem problemas familiares? Estes diferentes elementos podem também ter uma grande influência na motivação coletiva.

Dica nº 3: Leia as notícias para saber a situação das equipas

Posteriormente, para além de analisar a motivação das equipas, é fundamental conhecer os acontecimentos desportivos atuais relativos ao futebol antes de fazer o prognóstico. A melhor jogada será sempre apostar no último momento. As lesões e desistências de última hora podem ter um impacto decisivo no resultado final de um jogo. Não se deve esquecer, por isso, que lesões e indisponibilidades diversas podem influenciar enormemente os resultados de uma equipa, sobretudo se esta puder contar temporariamente com um plantel limitado. É necessário pensar bem na análise dos resultados da equipa com ou sem determinado jogador, pois já pode ser um bom indicador sobre o prognóstico a estabelecer para uma partida.

Dica nº 4: Analise as atitudes específicas das equipas

Quarta dica fundamental dos nossos especialistas de futebol: é necessário ter sempre em conta as particularidades de cada equipa nos prognósticos de apostas de futebol. Algumas equipas são tradicionalmente mais fortes e sólidas em casa, outras são consideradas melhores fora de casa. As equipas que têm um plantel limitado enfrentam frequentemente dificuldades no auge do campeonato, sobretudo se também participam em taças europeias, como a Liga dos Campeões ou a Liga Europa.

O equilíbrio das comparações anteriores permite também ter uma ideia das formas como uma equipa se compara com outra equipa ou com outro estilo de jogo. Se este critério continua a ser mais importante nos desportos individuais, onde o estilo de jogo do adversário pode mais ou menos adaptar-se ao jogador, também não deve ser subestimado nos desportos colectivos.

Dica nº 5: determine se as probabilidades oferecidas são atrativas

Por último, mas não menos importante, será necessário avaliar o real interesse das odds oferecidas pelas casas de apostas para os jogos em que pretende apostar. Como mencionado anteriormente nesta página, será de facto essencial comparar as probabilidades oferecidas pelas casas de apostas com as probabilidades imaginárias que você próprio daria ao jogo após uma análise aprofundada do próprio jogo. Como conseguir tudo isto concretamente? Simples, basta utilizar a seguinte fórmula para fazer uma espécie de cálculo de probabilidade: 1/ímpar x 100 = probabilidade estimada pelas casas de apostas de que um evento/aposta se concretize.

