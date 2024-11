Ballet Álvaro Gonçalves apresenta espetáculo ‘Coppélia’ no Teatro Amazonas

O elenco do Ballet Álvaro Gonçalves apresenta, nos dias 8 de novembro, às 20h, e 10 de novembro, com duas sessões, às 11h e às 19h, o espetáculo “Coppélia” no Teatro Amazonas, Centro de Manaus.

Além do Ballet Álvaro Gonçalves, o espetáculo também conta com a participação da Amazonas Filarmônica, tendo a direção musical e regência do Maestro Marcelo de Jesus.

De acordo com o diretor do ballet, Álvaro Gonçalves, é alta a expectativa para as apresentações no palco do Teatro Amazonas.

“Todos os envolvidos no espetáculo estão muito animados e prontos para entregar ao público uma arte rica em detalhes com cenas encantadoras e divertidas. A música e a dança se entrelaçam para trazer ao palco do Teatro Amazonas a história de Coppélia: um ballet cômico, realizado em três atos (1870) com a música do compositor Léo Delibes”, disse o responsável.

Com a preparação a todo vapor, Álvaro destaca o trabalho árduo de todos os envolvidos, para o espetáculo ser um sucesso.

“O Ballet Álvaro Gonçalves e a Orquestra Amazonas Filarmônica tem se dedicado intensamente para que cada cena seja interpretada de maneira espetacular e, para que seja um sucesso, estão sendo realizados vários ensaios com ajustes detalhados e a participação de uma equipe técnica incrível de cenário e iluminação”, contou o diretor.

Coppélia

A história de Coppélia gira em torno do plano do Dr. Coppelius de dar vida à sua boneca preferida (Coppélia) usando a vida de Franz. Swanilda, para salvar Franz, seu noivo, finge ser a boneca e distrai Coppélius até conseguir escapar com Franz.

O espetáculo é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura. Ingressos à venda no site Shoppingressos e na bilheteira do Teatro Amazonas.

