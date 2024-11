Jovem é preso após matar tio depois de briga em bar no interior do AM

Suspeito atacou a vítima com uma facada no pescoço

Edward Jesus Ruiz Silvano, de 19 anos, foi preso no domingo (3) pelo homicídio do próprio tio, Renny Alexis Nuñez Nino, de 44 anos. A prisão ocorreu no bairro Areal, em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas.

Segundo o delegado Marcos Antônio Ramos, Edward foi conduzido à DIP por agentes da GCM após matar o tio com uma facada no pescoço. Na ocasião do crime, ambos estavam em um bar e tiveram um desentendimento.

“Constatamos que a motivação do crime foi a conduta da vítima em relação à esposa de um colega. Edward teria repreendido o tio, mas Renny não gostou de ser questionado e começou a agredi-lo”, explicou a delegada.

Ainda de acordo com a autoridade policial, Edward chegou a deixar o estabelecimento, mas percebeu que havia esquecido seu celular e acreditou que o tio havia roubado. Nesse momento, ele retornou ao bar e esfaqueou o tio no pescoço. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Edward Jesus Ruiz Silvano foi localizado e preso logo após a ação criminosa. Ele foi conduzido à sede da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Gabriel da Cachoeira e autuado em flagrante por homicídio, passou por audiência de custódia e ficou à disposição do Poder Judiciário.

