Dupla é presa com três armas de fogo durante operação em Coari, no AM

Dois homens, sendo um foragido da Justiça, foram presos na noite de segunda-feira (4), durante a Operação Coari Mais Segura. A ação policial resultou na apreensão de três armas de fogo e munições, no município de Coari, interior do Amazonas.

Das três armas de fogo apreendidas, uma era escopeta calibre 12, uma espingarda calibre 16, e um revólver calibre 38. Também foram apreendidas mais sete munições, sendo quatro calibre 12 e três calibre 38.

Durante patrulhamento no bairro Santa Helena, conjunto Campo do Oriente, a equipe policial recebeu denúncia, via linha direta, informando que na rua 3 havia um grupo de homens armados. Em diligências naquele local, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados.

Nos procedimentos de abordagem pessoal, os materiais ilícitos foram encontrados. Durante consulta ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), foi constatado que um dos suspeitos possuía um mandado de prisão em aberto.

Os homens foram conduzidos à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

