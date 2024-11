VÍDEO: passageiro tentar abrir porta de avião durante pouso

Um passageiro de um voo da Copa Airlines tentou abrir uma das portas de emergência de um avião que viajava de Brasília (DF) para a Cidade do Panamá, capital do país homônimo da América Central.

O fato ocorreu poucos minutos do avião pousar, e depois do aviso da tripulação sobre o início do processo de aterrissagem.

A situação aconteceu nesta terça-feira (5), por volta das 8h (horário de Brasília). Outras pessoas precisaram segurar o passageiro, que resistiu e acabou agredido. Assim que a aeronave pousou, ele foi detido por autoridades panamenhas.

O fotojornalista Cristiano Carvalho, 51 anos, estava no avião e registrou o momento em que o passageiro foi imobilizado em um dos assentos. A testemunha detalhou que faltavam 30 minutos para a aterrissagem e que o piloto havia anunciado a proximidade do pouso.

“Ele passou da porta de emergência dos fundos depois do aviso. Depois, começou a avançar e a tentar abri-la. Então, uma comissária de bordo começou a gritar, e outro tentou segurá-lo, mas não conseguiu, porque ele era muito forte”, comentou Cristiano.

A testemunha afirmou que todos os passageiros olharam para trás, na tentativa de entender a situação, e que partiram para cima do homem, que resistia. “Bateram muito, até que ele quase desfaleceu”, acrescentou o fotojornalista.

A situação, segundo o entrevistado, levou ao atraso do pouso, pois o avião precisou circular pelo ar durante alguns minutos. “Acho que entraram em algum procedimento de emergência até todos se acalmarem”, completou.

Até a mais recente atualização desta reportagem, não havia informações sobre quem seria o passageiro que tentou abrir a porta do avião nem a nacionalidade dele.

Ao Metrópoles a Copa Airlines para se referiu ao homem como ‘passageiro indisciplinado’ e explicou que a tripulação aplicou os protocolos de segurança necessários para controlar a situação até o pouso no Panamá.

“Ao chegar ao Panamá, a equipe de segurança nacional entrou na aeronave e retirou o passageiro, conduzindo-o às autoridades judiciais. Graças ao profissionalismo da tripulação, a segurança do voo e dos passageiros foi protegida.”

*Com informações do Metrópoles

