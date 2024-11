Rota Manaus-Lisboa visa aproximar o Amazonas do mercado europeu

Expectativa é de acréscimo de 15% no fluxo de turistas, de acordo com dados da Amazonastur

A retomada do voo Manaus-Lisboa, realizado nessa semana, faz parte da estratégia do Governo do Amazonas de conectar o estado ao mercado europeu, fortalecendo o turismo no Amazonas, com expectativa de um acréscimo de 15% no fluxo de turistas, de acordo com dados da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

O empresário português Marco Paulo Louro, que visita pela primeira vez Manaus, foi um dos passageiros que desembarcaram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a bordo do voo que marcou o retorno do trecho entre a capital amazonense e portuguesa.

“É uma cultura completamente diferente da portuguesa, mas estou de espírito aberto para essa experiência, curioso para conhecer a comida e os passeios, aqui é a terra da minha esposa”, contou Marco Paulo que era aguardado pela companheira.

O empresário também comentou os bastidores da viagem do voo que saiu de Lisboa para Manaus. “A viagem foi super tranquila, foi bem rápida e valeu muito a pena. E penso que esse voo vai aproximar mais Brasil e Portugal, permitindo que mais europeus venham conhecer o Amazonas”, disse.

André Primavera, que veio de Genebra, na Suíça, para visitar Manaus, com a esposa e a filha, destacou a logística do voo internacional. “Foi uma experiência muito boa em relação ao tempo, porque antes, nós tínhamos que ir até Guarulhos ou Rio de Janeiro, então, otimizou os horários e melhorou. Para mim também foi um voo muito bom, tranquilo e inclusive, quero agradecer os comissários que ofereceram um serviço de excelência”, relatou o manauara que foi recepcionado pela família no saguão do aeroporto.

“A gente tenta controlar as emoções, mas o coração tá a mil. Foram oito anos longe, tem muita coisa envolvida, tem família, minha bisavó que vai conhecer a bisneta agora, fizemos esse esforço de vir e foi justamente na inauguração desse voo. Estou muito feliz e emocionado”, finalizou o técnico de manutenção e reparo.

O voo é operado pela companhia TAP Air Portugal e terá capacidade para 154 passageiros e duração de 11 horas e 45 minutos, considerado o fuso horário de Portugal, realizando uma escala em Belém, no Pará. A rota terá frequência de três vezes na semana, às segundas, quartas e sextas-feiras.

Crescimento

Na cerimônia de retomada do voo internacional Manaus-Lisboa, o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, reforçou a importância de gerar conectividade entre o Amazonas e a Europa de uma forma mais direta. Este é o sexto voo internacional que começou a operar na gestão do governador do Amazonas Wilson Lima.

“Hoje o mercado europeu é o segundo maior mercado que nós temos e com esse voo esperamos um acréscimo de 15% no fluxo de turistas estrangeiros no Amazonas. Isso quer dizer que são mais pessoas vindo, turistas com um ticket médio maior, gerando mais emprego, mais renda, melhorando a economia do nosso estado”, afirmou Ribeiro.

O presidente destacou ainda que a Amazonastur investe em diversas ações e projetos para potencializar o turismo no Amazonas.

“O fato não é somente trazer o turista, mas fazer com que ele tenha a melhor experiência possível. Com isso, nós realizamos cursos de capacitação, workshops, trabalhamos o turismo de base bem como a divulgação do destino, na participação de feiras nacionais e internacionais, para que possamos aumentar o fluxo turístico”, finalizou.

Nos meses de setembro e outubro, a Amazonastur promoveu para cerca de mil agentes de turismo europeus um treinamento on-line sobre os principais atrativos turísticos do Amazonas. Disponibilizada em seis idiomas, a capacitação tem como objetivo impulsionar a chegada dos turistas ao Amazonas.

A ação foi realizada em parceria com a Embratur, TAP e Agência Brasileira de Agências de Viagens (Abav).

Estiveram na solenidade de retomada do voo o governador Wilson Lima, o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos; o CEO da TAP, Luis Rodrigues; o diretor de turismo de Portugal, Bernardo Cardoso; o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro; o gerente de conectividade da Embratur, Phelipe Karan; e a CCO da Vinci Airports de Portugal, Karen Strougo.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱