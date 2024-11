Bebê nasce dentro de helicóptero da SSP-AM durante parto de emergência

Uma mulher de 42 anos, foi auxiliada após entrar em trabalho de parto, nesta terça-feira (5), pelas equipes do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

O atendimento aconteceu na comunidade dos Abelhas, no Tarumã, na zona rural de Manaus, após o Dioa ser acionado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O coordenador do Dioa, delegado Rafael Montenegro, ressaltou que o caso foi marcante para a equipe por se tratar de um parto dentro do helicóptero e expressou satisfação pelo êxito. “Nos deparamos com uma operação inédita, o neném nasceu dentro da nossa aeronave. Foi um trabalho muito exitoso. Eu fico muito feliz e agradeço a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez, pudemos ajudar a sociedade”, destacou o delegado.

O tenente do Corpo de Bombeiros (CBMAM), que atua no Dioa, João Coelho, destacou que as equipes têm sido solicitadas para prestar socorro às populações isoladas, que enfrentam dificuldades para sair das suas comunidades.

“Ultimamente, com essa seca extrema, temos sido muito demandados no socorro das populações que estão isoladas e com difícil acesso a alguns recursos. Felizmente, o Águia 01 tem se engajado na atividade e sempre executado com excelência”, afirmou.

A médica Larissa Câmara, do Samu, explicou a sobre a realização do parto dentro da aeronave. “Quando chegamos ao local, a paciente já estava em trabalho de parto avançado. Decidimos, então, realizar o parto ali mesmo, dentro da aeronave. Tudo correu bem, sem nenhuma complicação. O bebê nasceu saudável, chorando, ativo e já mamando pouco depois. É uma menina. A mãe está bem”, destaca a médica.

Após chegar à sede do Dioa, no bairro Flores, a mãe e a criança foram acolhidas pela equipe do Samu e encaminhadas para o Instituto da Mulher Dona Lindu, na Zona Centro-Sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

