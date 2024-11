Dupla é presa por tortura e homicídio de homem em Barreirinha, no AM

Alexsandro da Silva Araújo, de 25 anos, e Ramon Pedrosa da Silva, de 28, foram presos na segunda-feira (4), por envolvimento no homicídio de Elzias Araújo dos Santos. O crime foi cometido no dia 13 de outubro deste ano, no distrito do Ariaú, na zona rural do município de Barreirinha, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Adanor Porto, da 42ª DIP, a vítima foi morta em razão do homicídio de Fredi Gomes Pereira, cometido no mesmo dia da sua morte. Elzias Araújo foi contratado pela ex-companheira de Fredi para matá-lo.

“As investigações indicaram que, no dia das mortes, ambos estavam consumindo bebidas alcoólicas e Elzias matou Fredi com terçadadas na cabeça. A ex-companheira de Fredi teria encomendado a sua morte devido à relação abusiva que mantinha com ele, marcada por constantes ameaças e agressões. Em seu depoimento, ela negou as acusações”, contou o delegado.

Conforme o delegado, após o crime, Elzias se escondeu e fugiu do local, entretanto foi localizado depois de algumas horas e foi torturado por um grupo de homens, no qual Alexsandro e Ramon teriam feito parte.

“Elzias foi agredido a pauladas na região do peito e da face, sob determinação de Raimundo Mansueto Garcia Gaia, 56, chamado de “Pacuzinho”, apontado como presidente da comunidade onde o crime ocorreu. Outro envolvido no fato criminoso é Natalino de Araújo Gomes, 30, o “Natal”, que foi preso desde o dia 31 de outubro, junto com Raimundo”, contou o delegado.

Alexsandro da Silva Araújo e Ramon Pedrosa da Silva responderão por homicídio qualificado e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱