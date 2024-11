Cabeça de porco e moto: relembre objetos atirados em campo de futebol

A vitória do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, ficou marcada por um momento inusitado. Aos 27 minutos do primeiro tempo, a torcida do Timão arremessou uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena.

Yuri Alberto foi o responsável por retirar a cabeça do animal do campo de jogo com um chute. Logo após o incidente, o telão do estádio alertou que é proibido arremessar objetos no campo de jogo. O atacante, inclusive, afirmou que quase “quebrou o pé” no ato.

“Quase quebrei o pé, pensei que era uma almofada, era uma cabeça de porco, quase machuquei o pé”, afirmou o jogador.

Mas essa não foi a primeira vez que um “objetivo inusitado” é arremessado dentro de campo em uma partida de futebol. Já foram atirados uma moto, dentadura e até alguns pênis de borracha.

Cabeça de porco em clássico espanhol

Por incrível que pareça, o Dérbi entre Corinthians e Palmeiras não foi o primeiro a ter uma cabeça de porco dentro do campo.

Em 2002, no clássico entre Barcelona e Real Madrid, disputado no Camp Nou, a torcida do time catalão arremessou uma cabeça de porco assada em direção ao meio-campista português Luís Figo.

A parte do animal atirada, representaria uma suposta “traição” do jogador, que havia trocado o Barça pelo maior rival, em uma transferência conturbada.

Além da cabeça de porco, Figo enfrentou uma série de protestos dos torcedores adversários, revoltados com a “virada de casaca” do atleta. Garrafas e outros artefatos foram arremessados dentro do gramado.

Dentadura no Campeonato Gaúcho

Em 2023, no primeiro jogo da final do Gaúchão entre Caxias e Grêmio, uma dentadura foi arremessada no gramado do Estádio Centenário, atingindo o repórter Fernando Becker, do SporTV, que trabalhava na transmissão da partida.

Moto no Campeonato Italiano

Na partida entre Inter de Milão e Atalanta, pelo Campeonato Italiano de 2001, membros da principal organizada da Internazionale, roubaram uma moto de um torcedor visitante e levaram para o estádio Giuseppe Meazza.

Após o término do jogo, os torcedores da Inter queimaram a motocicleta e a arremessaram das arquibancadas. O ato foi um protesto pela péssima fase que a equipe vivia naquela temporada.

Chuva de pênis de borracha

Na partida entre Boca Juniors e Independiente, pelo Campeonato Argentino de 2004, a torcida Xeneize encontrou uma forma diferente de protestar contra o goleiro colombiano Navarro Montoya.

O jogador havia defendido o Boca por oito anos (entre 1989 e 1996), se tornando um dos ídolos do clube. Mas o amor acabou quando o arqueiro foi para o rival e comemorou um gol em frente aos torcedores boquenses.

Em um novo clássico, disputado em La Bombonera, vários pênis de borracha foram atirados pela torcida do Boca Juniors na área onde o goleiro estava posicionado. O ato ficou marcado na história do futebol argentino.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱