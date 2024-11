Trump é eleito presidente dos Estados Unidos, diz projeção

Nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump superou a vice-presidente Kamala Harris e saiu vitorioso, de acordo com a apuração da Associated Press divulgada nesta quarta-feira (6). O republicano obteve 277 votos eleitorais, superando os 270 necessários para garantir a vitória, enquanto a democrata somou 224.

Estados como Texas, Louisiana e Alabama, com histórico de forte apoio aos republicanos, foram favoráveis a Trump, o que já era esperado. Nos sete estados pêndulos, que não têm uma preferência política fixa e desempenham papel crucial nas eleições, o ex-presidente saiu vencedor em quatro deles, garantindo a liderança necessária para a conquista da presidência.

Geórgia: 50,9%, ante 48,4% de Kamala (94% dos votos contados – vitória)

Carolina do Norte: 50,8%, ante 48% (92% dos votos contados – vitória)

Pensilvânia: 50,8%, ante 48,3% (96% dos votos contados – vitória)

Wisconsin: 49,9%, ante 48,7% (94% dos votos contados – vitória)

Michigan: 50,1%, ante 48,1% (94% dos votos contados)

Arizona: 51,9%, ante 47,2% (60% dos votos contados)

Nevada: 51,5%, ane 46,8% (84% dos votos contados)

Com isso, Trump volta à Casa Branca para um segundo mandato. Ao lado do vice, JD Vance, ele irá substituir o presidente Joe Biden, com quem disputou e perdeu o pleito em 2020. A posse está marcada para o dia 20 de janeiro de 2025.

Mais cedo, Trump se reuniu com eleitores e apoiadores em West Palm Beach, na Flórida, onde discursou em tom de vitória. “Este foi um movimento como ninguém jamais viu antes e, francamente, este foi, acredito, o maior movimento político de todos os tempos. Esta será realmente a era de ouro da América”, disse o republicano.

Quem é Donald Trump?

Filho do empresário do setor imobiliário Fred Trump, Donald Trump cresceu em um ambiente que o incentivou a investir em Manhattan. Foi dele a ideia de transformar a região em um centro de negócios e moradia de alto padrão, começando pela reforma de um hotel e, posteriormente, pela construção da icônica Trump Tower.

O edifício de 58 andares, localizado na Quinta Avenida, é a sede da Organização Trump e também a residência do ex-presidente quando ele está em Nova York. Atualmente, o local conta com segurança reforçada.

Trump se casou pela primeira vez em 1977 com Ivana Trump, que teve um papel importante em seus primeiros negócios e com quem teve três filhos. Após o divórcio, casou-se com a atriz Marla Maples, com quem teve uma filha. Anos depois, conheceu a modelo eslovena Melania, com quem é casado e tem um filho.

Embora a política não estivesse em seus planos iniciais, em uma entrevista, quando perguntado sobre o que faria se perdesse sua fortuna, Trump respondeu: “Talvez concorresse à Presidência.” Em 2015, a predição se tornou realidade, e ele anunciou sua candidatura, derrotando Hillary Clinton no ano seguinte e assumindo o cargo como o 45º presidente dos Estados Unidos.

Durante o mandato, Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, endureceu leis de imigração e se tornou o primeiro presidente americano a entrar na Coreia do Norte. Além disso, enfrentou os desafios iniciais da pandemia de Covid-19. Em 2020, foi derrotado por Joe Biden – o que resultou na invasão ao Capitólio por seus apoiadores.

*Com informações SBT News

