VÍDEO: Incêndio atinge papelaria no bairro Praça 14, em Manaus

Um incêndio foi rapidamente contido na manhã desta quarta-feira (6) em uma papelaria no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus, evitando que o fogo se alastrasse pelo estabelecimento. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) enviou três viaturas para o local, e a ação eficiente dos bombeiros impediu danos maiores.

O Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom) foi acionado por volta das 8h15, após um curto-circuito ser identificado na caixa de energia elétrica da papelaria. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram fumaça proveniente da caixa de energia, localizada na área externa do estabelecimento.

“O risco era grande, pois a papelaria trabalha com materiais de fácil combustão, o que poderia ter agravado a situação. Nossas equipes agiram rapidamente, utilizando extintores e 100 litros de água para controlar as chamas e evitar a propagação do incêndio”, explicou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

Após controlar o incêndio, os bombeiros orientaram os proprietários do local sobre os procedimentos necessários, e a concessionária de energia elétrica foi acionada para tomar as providências de segurança. Felizmente, não houve vítimas no incidente.

