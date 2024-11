Amazonas em alerta para temporais e chuvas fortes nesta quarta (6), aponta Climatempo

A previsão para esta quarta-feira (6), indica que o Amazonas, especialmente o sudeste do estado, pode enfrentar temporais, com risco de chuvas intensas, principalmente nas áreas mais próximas de Lábrea. A previsão também inclui pancadas de chuva moderadas a fortes em outras partes do estado, incluindo a capital Manaus.

No restante da Região Norte, o risco de temporais também afeta o Acre, o oeste de Roraima e o sul do Pará, além do Tocantins. As chuvas, embora intensas em alguns locais, serão mais isoladas nas áreas mencionadas.

Condições climáticas gerais no Brasil

O ar quente e úmido predomina sobre o Brasil, fazendo com que nuvens carregadas continuem se formando em praticamente todos os estados do país, resultando em fortes pancadas de chuva. Enquanto isso, o tempo seco e quente segue predominando no Nordeste, particularmente no extremo norte, como no Amapá, no extremo norte do Pará e em Roraima, onde o sol predomina ao longo do dia, com baixa chance de chuva.

Nesta quarta-feira, uma frente fria que se afasta do Rio Grande do Sul em alto-mar dá espaço para a chegada de outra frente fria, mais forte, ao estado, o que vai aumentar a possibilidade de chuvas intensas na Região Sul.

Alerta para temporais

A Climatempo emitiu alertas para temporais em várias regiões do Brasil, com destaque para:

Sul do Brasil : O alerta é mais forte no sudoeste do Rio Grande do Sul (em Uruguaiana), no Planalto Norte de Santa Catarina, e nas regiões centro-leste e norte do Paraná, incluindo Curitiba. Há risco de chuvas fortes também em outras áreas do Sul, como a Grande Florianópolis e a Grande Porto Alegre. A região do litoral sul gaúcho e a campanha gaúcha são as únicas áreas fora do risco de chuvas intensas.

: O alerta é mais forte no sudoeste do Rio Grande do Sul (em Uruguaiana), no Planalto Norte de Santa Catarina, e nas regiões centro-leste e norte do Paraná, incluindo Curitiba. Há risco de chuvas fortes também em outras áreas do Sul, como a Grande Florianópolis e a Grande Porto Alegre. A região do litoral sul gaúcho e a campanha gaúcha são as únicas áreas fora do risco de chuvas intensas. Sudeste : Alerta para temporais na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, em São Paulo, e nas regiões centro, oeste e noroeste do estado. O Triângulo Mineiro também está em risco de temporais. No restante da Região Sudeste, a chuva deve ser mais moderada, com possibilidade de chuvas fortes, mas sem grandes riscos para a maioria das áreas.

: Alerta para temporais na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, em São Paulo, e nas regiões centro, oeste e noroeste do estado. O Triângulo Mineiro também está em risco de temporais. No restante da Região Sudeste, a chuva deve ser mais moderada, com possibilidade de chuvas fortes, mas sem grandes riscos para a maioria das áreas. Centro-Oeste : A previsão aponta para chuvas intensas, com risco de temporais no extremo sul de Goiás, na divisa com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além do centro-sul e sul de Mato Grosso, incluindo Cuiabá.

: A previsão aponta para chuvas intensas, com risco de temporais no extremo sul de Goiás, na divisa com Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além do centro-sul e sul de Mato Grosso, incluindo Cuiabá. Norte : Além do Amazonas, Rondônia e o sudeste do estado também estão sob alerta para temporais. Pancadas de chuva moderadas a fortes também são esperadas nas demais áreas da Região Norte, incluindo o Acre, o oeste de Roraima e o sul do Pará.

: Além do Amazonas, Rondônia e o sudeste do estado também estão sob alerta para temporais. Pancadas de chuva moderadas a fortes também são esperadas nas demais áreas da Região Norte, incluindo o Acre, o oeste de Roraima e o sul do Pará. Nordeste: O risco de chuvas fortes se concentra no oeste e sudoeste da Bahia, além do sul do Maranhão.

Em resumo, a quarta-feira será marcada por condições climáticas instáveis, com risco de temporais em diversas regiões, sendo importante a atenção redobrada, especialmente no Amazonas e nas áreas do Sul e Sudeste do país.

