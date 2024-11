ADS destina mais de 59 toneladas de alimentos regionais para rede estadual de ensino

Nesta semana, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) realizou a coleta de mais 59 toneladas de produtos regionais, que serão destinadas às escolas do ensino estadual através do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme). A produção é proveniente da agricultura familiar de 11 municípios da região metropolitana de Manaus.

Entre os alimentos regionais adquiridos pelo Preme e que serão entregues às escolas estaduais, estão: abóbora, cheiro-verde, pimenta-de-cheiro, couve-flor, laranja, limão, macaxeira, mamão e melancia.

A entrega totaliza 59,897 toneladas de produtos dos municípios de Manaus, Iranduba, Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manacapuru, Novo Airão, Itapiranga, Itacoatiara e Presidente Figueiredo. Cerca de 50 fornecedores, entre produtores rurais, cooperativas e associações, realizaram as entregas.

A produtora Euzilene Freire, da comunidade Ilha do Barroso, do município de Manaquiri, é uma das beneficiadas. Segundo ela, mesmo com as dificuldades enfrentadas pela estiagem conseguiu realizar suas entregas.

“Apesar da estiagem, que dificulta a produção, conseguimos realizar nossas entregas de produtos. Contamos com o apoio da ADS para transportar os produtos até Manaus, e o melhor de tudo é a venda garantida”, ressaltou.

Além de coletar alimentos nas propriedades e pontos de entrega dos produtores, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) também seleciona e organiza os produtos destinados às escolas estaduais. Esse trabalho é desenvilvido por Jaqueline Azevedo, coordenadora do programa.

“Nossa equipe técnica, após a coleta dos produtos, realiza a seleção e a distribuição conforme a quantidade de alunos em cada escola da região metropolitana. Nosso objetivo é garantir que os alimentos cheguem com a melhor qualidade possível aos nossos estudantes”, explicou Jaqueline.

A diretora-presidente da ADS, Michele Bessa, fala da importância do programa na vida dos alunos e do compromisso que o Governo do Estado tem com os produtores rurais.

“O Preme assegura que os alunos tenham acesso a uma alimentação nutritiva e balanceada, o que contribui significativamente para a saúde e o desenvolvimento dos estudantes. Além disso, o Governo do Estado, por meio do Preme, beneficia diretamente os produtores rurais ao garantir a compra de seus produtos”, destacou.

*Com informações da assessoria

