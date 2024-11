Confraternizações de fim de ano ganham espaço nos botecos em shoppings de Manaus

Com a proximidade do final do ano, as tradicionais confraternizações entre amigos começam a tomar forma. Para quem busca um ambiente acolhedor e bem localizado, as varandas do Boteco do Amazonas Shopping e do Boteco do Sumaúma Park Shopping surgem como escolhas para essas celebrações.

E, aliado a essas comodidades, as casas ainda estão oferecendo pacotes que cabem no bolso, a partir de R$ 89,90.

Recém-inaugurado, o Boteco do Sumaúma já se destaca pelo espaço amplo e pela atmosfera convidativa.

“Nossos clientes podem desfrutar de conforto e comodidade enquanto degustam pratos clássicos e novas criações do cardápio”, comenta o sócio-diretor da casa, Rogério Perdiz.

O local oferece 175 lugares em um ambiente espaçoso e familiar, incluindo uma varanda externa pensada para momentos de descontração.

O cardápio dos dois locais é outro diferencial, com opções que vão do self-service à la carte e bebidas exclusivas, entre alcoólicas e não alcoólicas.

Entre os destaques, estão clássicos como joelho de porco, carne de sol e parmegiana. E para as famílias, há ainda uma brinquedoteca com monitores especializados, garantindo diversão segura para as crianças.

Os espaços funcionam de segunda a sábado, das 11h às 22h, e domingo, das 12h às 21h.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱