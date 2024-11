VÍDEO: Prédio desaba após explosão e deixa 3 mortos

Um prédio desabou após o registro de uma explosão, na madrugada desta quinta-feira (7), no Conjunto Maceió 1, no bairro Cidade Universitária, em Maceió. Já teriam sido confirmadas três mortes: um menino de 10 anos, do avô dele de 67 anos, e de outro homem que não teve a idade divulgada.

Informações apontam que a explosão teria sido causada por um botijão de gás. No entanto, essa hipótese ainda não foi confirmada e será verificada após a perícia.

O Corpo de Bombeiros (CB) foi acionado para a ocorrência por volta das 4h39, enviando inicialmente oito viaturas com 22 militares. A ocorrência é descrita como desabamento de prédio de apartamentos e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas.

Com o desabamento, muita poeira tomou conta do local, e entulhos ficaram espalhados por toda parte, criando uma cena de destruição. Moradores do entorno relataram que o barulho foi muito forte e que janelas e peças de PVC foram arremessadas devido à explosão.

*Com informações Metropoles

