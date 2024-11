Shopping Ponta Negra inaugura primeiro eletroposto nesta quinta-feira (7)

O posto de carregamento para veículos elétricos foi instalado pela Kûara Energy e pela Liteon no estacionamento do centro de compras

Os clientes do Shopping Ponta Negra vão ganhar mais uma facilidade a partir desta quinta-feira: o centro de compras vai inaugurar seu primeiro eletroposto. Localizado no estacionamento do empreendimento, este é o primeiro eletroposto instalado pela Kûara Energy, em parceria com a Liteon, em um shopping de Manaus.

Ele será inaugurado durante um evento que acontece a partir das 18h e deve marcar o início de um projeto de expansão estratégica da infraestrutura de mobilidade elétrica na capital amazonense, a primeira dentre outras cidades da Região Norte onde a Kûara Energy e a Liteon pretendem instalar mais de 300 eletropostos.

O Eletroposto no Shopping Ponta Negra, que vai funcionar 24 horas por dia, conta com quatro carregadores de 22 kW/h, oferecendo carregamento com tecnologia Load Balance e o aplicativo ao usuário (Kûara Energy), disponível na versão IOS e Android. Essa tecnologia inteligente distribui a carga entre os veículos conectados, garantindo eficiência e segurança para quem utiliza a estação, além de otimização do tempo de recarga para maior conveniência dos usuários.

A gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, destaca que, além de contribuir para um mundo mais sustentável – uma vez que a expansão da rede de eletropostos é essencial para estimular o uso de veículos elétricos e, consequentemente, a redução da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) – a oferta desse serviço no estacionamento do Shopping Ponta Negra é mais uma praticidade para os clientes.

“É uma facilidade a mais, pois é possível aproveitar o momento de fazer compras ou de lazer para carregar a bateria do carro. Isso sem falar no incentivo à sustentabilidade, que é uma preocupação do Shopping Ponta Negra. Criar essas facilidades para quem já aderiu ou quer aderir a um transporte menos poluente é uma forma de incentivar esse movimento, tão necessário para o planeta.

Sobre o Shopping Ponta Negra

Localizado no bairro Ponta Negra, área de expansão imobiliária e de forte apelo turístico, o Shopping Ponta Negra foi inaugurado em 2013, trazendo a Manaus uma proposta diferenciada de centro de compras.

O empreendimento reúne um mix que se destaca pelas marcas exclusivas, nacionais e internacionais. O shopping reúne aproximadamente 176 opções entre lojas e quiosques nos segmentos de moda, serviço, entretenimento e gastronomia, com grande variedade de fast-foods e restaurantes, além de 10 salas de cinema de última geração da rede Cinépolis (incluídas salas VIP e tecnologia 3D).

O Shopping Ponta Negra é pet friendly, permitindo circulação de animais de pequeno e médio porte em suas dependências e conta com Espaço Família, bicicletário, empréstimo de cadeiras de rodas motorizadas, pet car e carrinhos de bebê, e wi-fi gratuito.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱