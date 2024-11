ExpoManacá 2024: Governo incentiva pescadores artesanais com crédito rural de R$ 500 mil

No evento, por meio do Idam, também foram entregues documentos rurais e mudas a agricultores familiares locais

Pescadores artesanais de Manacapuru foram contemplados com R$ 500 mil em crédito rural. Disponibilizado pelo Governo do Amazonas, o recurso foi entregue aos trabalhadores durante a abertura da 2ª edição da Feira de Exposição Agropecuária de Manacapuru (ExpoManacá), na quarta-feira (6).

Fruto de 25 projetos de crédito elaborados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) aprovados pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), a responsável pela concessão do recurso, o crédito rural foi destinado à aquisição de equipamentos, implementos e apetrechos de pesca, e, também, ao custeio da atividade.

Além do crédito rural, o Idam também atuou na entrega de 122 Cartões do Produtor Primário (CPP) e 18 Cadastros Ambientais Rurais (CAR), documentos indispensáveis para a atividade rural. Na ocasião, também foram distribuídas 4,5 mil mudas a agricultores familiares locais, sendo 2,4 mil de castanha, 1,5 mil de café, 400 de laranja e 200 de limão, que foram concedidas a agricultores familiares locais.

A presença do instituto na ExpoManacá e as entregas realizadas durante a abertura do evento reforçam o compromisso do Governo do Estado com o setor primário amazonense, segundo o titular da Diretoria de Planejamento Institucional (Diplan) do instituto, Victor Góes. “O recurso entregue (R$ 500 mil) vai impulsionar a atividade pesqueira em Manacapuru, além de garantir aos envolvidos na atividade o aumento de produtividade, mais renda e melhores condições de trabalho”, disse.

Embora já tenham sido beneficiados com mais de meio milhão de reais durante a abertura da feira, a expectativa é de que, até o fim do evento, produtores rurais locais, entre pescadores artesanais e agricultores familiares, sejam atendidos com mais de R$ 2 milhões, segundo o gerente da Unidade Local (UnLoc) Idam/Manacapuru, Amarildo Gama. “Esses projetos já estão aprovados e só estamos no aguardo das assinaturas dos contemplados”, afirmou.

A 2ª ExpoManacá acontece até domingo (10), no Centro Cultural Parque do Ingá, em Manacapuru. A entrada no evento é gratuita.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱