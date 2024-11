Tia leva sobrinha de 12 anos para ser ‘vendida’ por sexo em bar no AM

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante, na quarta-feira (6), por tráfico de pessoas para fins de exploração sexual contra a sobrinha, de 12 anos. A prisão ocorreu no bairro Santo Antônio, em Humaitá, interior do Amazonas.

A delegada Wagna Costa, titular da DEP de Humaitá, informou que os pais da adolescente residem em Manicoré e denunciaram que a mulher teria levado a vítima, sem a autorização deles, em uma embarcação que passaria pelo município de Humaitá e iria para o distrito de Santo Antônio do Matupi, localizado no município de Manicoré.

“Ao tomar conhecimento do caso, saímos em diligências, juntamente com uma equipe do Conselho Tutelar, e conseguimos interceptar a autora na ocasião em que ela levava a vítima para ser explorada sexualmente em um bar de outro município”, explicou a delegada.

Conforme a delegada, a vítima permanecerá sob os cuidados do Conselho Tutelar, que ficará responsável por enviá-la de volta para o seio da família, em Manicoré.

A mulher responderá por tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e está à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

