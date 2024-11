Novo chefe da PF aponta necessidade de repressão contra o tráfico de drogas

O novo superintendente da Polícia Federal no Amazonas, João Paulo Garrido Pimentel, destacou durante sua posse, na manhã desta quinta-feira (7), que a proteção das fronteiras e a repressão contra o tráfico de drogas serão algumas das metas a serem alcançadas sob sua gestão.

“Entre os nossos objetivos estão o fortalecimento do combate ao crime ambiental, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, além do combate ao tráfico de armas e a corrupção. A Polícia Federal está aprimorando a sua logística para o combate ao crime organizado e aqui no Amazonas não seria diferente. Em 2025 contamos com novos equipamentos para fortalecer esse trabalho”, afirmou o novo superintendente da PF.

Para que as operações recebam um suporte mais avançado, João Paulo deu destaque à criação do Centro de Cooperação Internacional da Amazônia, que será responsável por agilizar a troca de informações entre países que estejam realizando ações dentro do bioma.

“No mundo cada vez mais globalizado, o crime organizado não reconhece fronteiras. A cooperação internacional surge como estratégia de fundamental importância”, disse.

A cerimônia ocorreu no auditório do Ministério Público do Estado do Amazonas e contou com a presença da procuradora-geral de Justiça do Amazonas e anfitriã da casa, Leda Mara Albuquerque, que compôs a mesa de honra.

Outra autoridade presente na posse foi a desembargadora Luiza Cristina Marques, que representou o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e salientou a importância da confraternização entre as autoridades que atuam no Estado.

“É muito importante esse relacionamento institucional entre o Poder Judiciário e os demais órgãos e entidades para que a gente tenha um bom desempenho na gestão do Tribunal e na sociedade”, ressaltou a desembargadora.

O senador Omar Aziz, na oportunidade, ressaltou a urgência de aumentar o contingente da Polícia Federal, baseado num projeto de Lei que ele já apresentou o Senado, que exige a realização de concursos públicos sempre que houver queda de efetivo superior a 5%.

“O papel que a Polícia Federal pode exercer é muito importante pra todos nós, pra sociedade. Quando você enfrenta o narcotráfico, você enfrenta ele com armas pesadas. Então, ou a gente se antecipa a tudo isso, ou a gente perde essa guerra”, finalizou Omar.

Quem é João Paulo Garrido Pimentel

João Paulo entrou na PF em 2009 na Superintendência Regional do Amazonas. Participou como membro do Comitê da Unidade Gestora da Copa do Mundo de 2014, em Manaus. Em seguida, foi transferido para o Rio de Janeiro, onde foi chefe polícia em Nova Iguaçu e exerceu diversas funções de destaque. Também foi delegado Regional de Combate ao Crime Organizado e delegado regional executivo.

Ele nomeado no dia 14 de outubro, onde assumiu o cargo em substituição a Umberto Ramos, que agora ocupa um posto na Embaixada Brasileira em Milão, na Itália. Formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes e pós-graduação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Pimentel também possui o Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra.

