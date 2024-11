Polícia investiga morte bebê que teve pescoço quebrado durante parto

Segundo informações da Polícia Civil, a lesão ocorreu no momento do nascimento do bebê

A Polícia Civil da Bahia apura a morte de um recém-nascido que teve o pescoço quebrado durante o parto, na última quinta-feira (31).

O caso aconteceu na maternidade Albert Sabin, que fica no bairro Fazenda Grande II, em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, a lesão ocorreu no momento do nascimento, e o bebê não resistiu e morreu.

A 13ª Delegacia Territorial de Cajazeiras acompanha o caso e aguarda a conclusão dos laudos periciais.

Depoimentos dos familiares e da equipe médica responsável estão sendo colhidos para a elucidação do ocorrido.

Em nota enviada à CNN, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que todas as medidas de apoio e acolhimento à família foram imediatamente tomadas.

Segundo a pasta, uma sindicância será “rigorosamente conduzida para apurar com transparência as circunstâncias do óbito”.

O Ministério Público da Bahia vai apurar o caso por meio de Promotoria de Justiça de Saúde da capital para verificar se ocorreu erro profissional e se houve violência obstétrica.

*Com informações da CNN Brasil

