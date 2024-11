Mega-Sena acumula e pode chegar a R$ 200 milhões no próximo sorteio

Ninguém acertou os seis números do concurso 2794 da Mega-Sena nesta quinta-feira (8) e o prêmio acumulou. A Caixa Econômica Federal informou que o próximo sorteio deve pagar R$ 200 milhões caso alguma aposta acerte as seis dezenas.

Os números sorteados foram: 03- 09 – 14 – 20 – 28 – 52

160 apostas acertaram cinco números e levaram, cada uma, R$ 51.793,93. Outras 13.197 apostas fizeram a quadra (quatro números), com premiação de R$ 897,06.

Segundo dados da Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta de seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões. Já com uma aposta com 15 dezenas, maior número permitido, as chances sobem para uma a cada pouco mais de 10 mil. A jogada, no entanto, custa mais de R$ 22 mil.

