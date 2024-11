Obras de alargamento avançam em novo trecho da avenida Ephigênio Salles

Em continuidade ao pacote de obras de mobilidade urbana da capital, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), avançou, na noite de quinta-feira (7), com os trabalhos de alargamento de novo trecho da avenida Ephigênio Salles, entre a rotatória do Coroado e a entrada da rua Rio Preto, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

“A gestão do prefeito David Almeida tem pressa em transformar o trânsito de Manaus em um tráfego seguro e com mais fluidez. Estamos trabalhando, diuturnamente, na construção de viadutos, onde dois já foram entregues e no alargamento de vias, como nesta obra, com o objetivo de criar uma terceira faixa. Isso vai garantir que o trânsito flua mais livremente, beneficiando a população com menos tempo no trânsito e mais qualidade de vida”, explicou o secretário de Obras, Renato Junior.

Na etapa de pavimentação da via, a equipe da Seminf está aplicando, em média, 85 toneladas de massa asfáltica na avenida. Com a criação da nova faixa, o tráfego na via será mais fluido, diminuindo a retenção de veículos nesse importante corredor viário.

As obras são realizadas durante o período da noite, com o apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para minimizar os impactos no trânsito, que é intenso durante o dia.

