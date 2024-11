Feijoada em clima de festa: samba e sabores tradicionais em Manaus

Sabores tradicionais, samba e alegria. Tudo isso cabe na panela do Feijuca Manauara, evento que acontece todo sábado na Cachaçaria do Manauara Shopping e com mais uma edição amanhã (9). Com um buffet de feijoada completo e uma roda de samba animada, o evento transforma o almoço em um encontro de sabores e ritmos.

O Feijuca começa às 12h e vai até 15h. Voltada para toda a família, o evento é mais do que uma refeição: é uma celebração da tradição brasileira para toda a família – isso porque crianças de até quatro anos não pagam, e as de até dez têm direito a meia-entrada. Além disso, o espaço oferece uma área kids, garantindo que os pequenos também tenham diversão enquanto os adultos relaxam e aproveitam o clima acolhedor.

“Nossa feijoada é muito apreciada, não só pelo sabor, mas pelo ambiente confortável e familiar que criamos. É um convite para famílias e amigos se reunirem, curtirem um bom samba e manterem viva essa tradição aos sábados”, afirma Sidnei Dutra, sócio-proprietário da Cachaçaria.

Com raízes que remontam à história da culinária brasileira, a feijoada é conhecida por seu caráter completo e reconfortante. Na Cachaçaria do Manauara Shopping, ela ganha um toque especial, em um espaço que celebra a tradição do prato com feijão preto, carnes de porco, acompanhamentos clássicos e muito samba.

O evento custa R$ 69,90 e acontece todo sábado.

Cachaçaria

A Cachaçaria Manauara tem 15 anos de tradição, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade de cachaças de diferentes regiões do Brasil, além de petiscos e pratos típicos da culinária amazonense. A loja é um espaço aconchegante e convidativo, ideal para reunir amigos e familiares para diversos momentos de celebração. O Manauara Shopping fica na avenida Mário Ypiranga, com entrada também pela avenida Umberto Calderaro, no bairro Adrianópolis.

