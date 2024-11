Papai Noel dá início a programação de Natal na Zona Centro-Sul de Manaus

Uma série de inovações marca a programação de Natal do Manauara Shopping este ano. O início das ações começou nesta quinta-feira (7) com a chegada do Papai Noel.

Até o fim de dezembro, a população poderá conferir paradas natalinas, usufruir de espaços instagramáveis e da nova decoração com uma imensa árvore flutuante de mais de 10 metros de altura instalada na praça principal do shopping.

Terá ainda a opção de brincar em um carrossel italiano natalino de renas e apreciar uma cenografia especial toda tematizada para o trono de Noel, com presentes, ursos e uma trilha sonora exclusiva, gravada com artistas regionais.

O bom velhinho desembarcou trazendo a magia do Natal para o centro de compras da zona centro-sul. Ele vai ficar disponível para atender a criançada todos os dias até a véspera do Natal, dia 24 de dezembro.

A recepção ao Papai Noel foi marcada por uma grande festa promovida pela criançada. Ao lado de seus ajudantes, o bom velhinho desfilou pelo Manauara Shopping no final da tarde de ontem e recebeu o carinho das crianças e adultos. Para falar e tirar foto com o Papai Noel, uma fila foi preparada para garantir celeridade e organização.

A funcionária pública Aline Santana, 45 anos, foi a primeira a chegar no lugar para ver o Papai Noel. Ela estava com a sobrinha Valentina Cabral, de 9 anos, que é tão apaixonada pelo Natal quanto a tia. A ansiedade da menina era tamanha que ela saiu da escola e foi direto para o Manauara Shopping porque não queria correr o risco de não ver a chegada do Papai Noel.

“É a única sobrinha que eu tenho e ela se prepara o ano todo para esse período, que é o que ela mais gosta no ano. Então, a gente está em uma grande expectativa. Fui buscá-la na escola e estamos aqui”, disse Santana.

Com olhos curiosos, Valentina aguardava na fila e não parava quieta tentando descobrir de onde o Papai Noel viria. O som da música da caravana do bom velhinho alegrava a menina na mesma proporção em que atiçava sua curiosidade. “Ansiosa, mas não sei o que vou falar para ele não”, respondeu a pequena.

A empresária Rafaela Tavares, 30 anos, estava com o filho José Bernardo, de apenas 1 ano e 10 meses, e mais três amigas com seus respectivos filhos. Todos de colo.

“A gente ama o Natal e espera o ano inteiro por esse momento. É a segunda vez dele (José Bernardo) aqui com o Papai Noel. Ano passado, a gente veio também para o Manauara, quando ele tinha só dez meses. Veio eu, minha irmã e uma amiga, com nossos filhos. Acho que tem que sempre falar sobre o Natal, a gente ama essa época e é muito bom ter esses eventos aqui no shopping porque toda a família se diverte”, comentou.

Além do Papai Noel, a programação natalina do Manauara Shopping está repleta de atrações. Um dos diferenciais do centro de compras é a trilha natalina exclusiva, gravada com artistas da terra, e que pode ser ouvida pelos clientes enquanto caminham em todo o espaço comercial.

A iniciativa faz parte do projeto “Natal Manauara”, que reuniu artistas como David Assayag, Edilson Santana, Mara Lima e outras estrelas da música amazonense. São 15 canções natalinas em regravações exclusivas em ritmo de toadas de boi-bumbá. A playlist está disponível no canal do Manauara Shopping.

“Preparamos essa programação com muito carinho para que os nossos clientes possam vivenciar a magia do Natal conosco, com opções para toda a família se divertir, celebrar e também guardar na memória. Vai ter o Papai Noel, as brincadeiras, a super decoração e o clima também pensado com a trilha sonora exclusiva, que você só vai conferir no Manauara”, disse a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson.

O Papai Noel estará no centro de compras todos os dias. Em novembro, será possível visitá-lo para fazer uma foto e entregar uma cartinha das 13h às 21h, com intervalos das 16h às 17h. No mês de dezembro, o bom velhinho ficará à disposição do público em horário estendido. Do dia 1 ao dia 23 de dezembro, será das 13h às 22h (com intervalo das 16h às 17h). Já na véspera de Natal, dia 24, o atendimento ao público é das 10h às 18h.

A criançada também poderá usufruir de um Carrossel Natalino. O preço para o brinquedo é R$15,00. Crianças PCDs e portadoras de TEA terão acesso gratuito, mediante apresentação de laudo. Os acompanhantes pagam o valor de uma meia-entrada.

A Parada Natalina ocorrerá sempre aos sábados, a partir das 17h, reunindo os personagens mais queridos pela criançada.

