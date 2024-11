Lula diz que estará ‘pronto’ se não houver outro candidato para enfrentar extrema-direita

Ele afirmou, no entanto, esperar que não seja necessário, para que haja uma renovação política no país

O presidente Lula (PT) reafirmou que concorrerá à reeleição se os partidos que o apoiam entenderem que não há outro candidato apto a enfrentar a extrema-direita em 2026.

Ele afirmou, no entanto, esperar que não seja necessário, para que haja uma renovação política no país.

Lula fez a afirmação ao ser questionado sobre sua idade, 79 anos, e sua suposta pretensão de concorrer de novo ao cargo.

Em sua resposta, ele disse que não é o fato de um governante ser jovem ou não “que vai resolver o problema da governança”.

“[Sobre] 2026 eu vou deixar para pensar em 2026. Tem vários partidos que me apoiam. Eu vou discutir isso com muita responsabilidade, com muita sobriedade. Porque governar não é jogar futebol, não é praticar esporte. Não é o problema da juventude que vai resolver o problema da governança. O que vai resolver o problema da governança é a competência do governante, é a cabeça do governante, é a saúde e os compromissos do governante”, disse Lula.

“Então, se chegar na hora e os partidos entenderem que não tem outro candidato para enfrentar uma pessoa da extrema-direita, que seja negacionista, que não acredita na medicina, que não acredita na ciência, obviamente que eu estarei pronto para enfrentar. Mas eu espero que não seja necessário. Eu espero que a gente tenha outros candidatos e que a gente possa fazer uma grande renovação política no país e no mundo.”

Lula disse ainda que pretende viver até os 120 anos e que é uma pessoa que cuida de seu corpo e de sua saúde.

“Em 2026, eu tenho o compromisso de entregar esse país com economia equilibrada, com crescimento econômico, com geração de emprego, com mais gente alfabetizada. É isso que eu quero entregar para o meu país”, afirmou.

Relação com Elon Musk

Lula também foi questionado sobre a relação com o empresário Elon Musk, dono do X. A plataforma ficou suspensa por 40 dias no Brasil, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão do descumprimento de decisões judiciais.

O presidente disse esperar que o empresário “trate os países com respeito” e deixe de propagar “fake news”.

Musk foi um dos principais apoiadores do presidente eleito dos EUA Donald Trump, que também tem boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A única coisa que nós queremos é que esse empresário trate os países com respeito e não utilize as fake news para informar o povo, seja o povo americano, seja o povo brasileiro”, disse Lula.

“É importante que nós tenhamos em conta que nós precisamos retomar a civilidade e o humanismo entre os povos. Não é possível ficar instigando o ódio e a controvérsia quando nós poderíamos estar estimulando a paz.”

