Inmet emite alerta de chuvas intensas no Amazonas durante o final de semana

O Amazonas está em alerta para chuvas fortes e ventos intensos neste fim de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso abrange especialmente a região Centro-Sul do Estado, onde as chuvas podem atingir até 60 mm/h e os ventos podem chegar a 100 km/h.

Esse clima severo pode afetar não apenas a capital, mas também as áreas vizinhas. Além disso, chuvas fortes também estão previstas para outros estados das regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste.

O Inmet informa que uma zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que causa grandes volumes de precipitação, deve se formar entre os dias 9 e 10 de novembro.

Esse sistema de umidade pode permanecer sobre a região por até quatro dias consecutivos, favorecendo tempestades.

O alerta também abrange o segundo dia de provas do Enem, no domingo (10), quando os estudantes amazonenses devem estar preparados para condições meteorológicas adversas.

A recomendação é que os candidatos verifiquem rotas e horários para evitar contratempos.

Além do Amazonas, os estados de Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rondônia também estão sob aviso laranja do Inmet.

Em São Paulo, a Defesa Civil emitiu alerta sobre o risco de grandes acumulados de chuva, principalmente no litoral e nas regiões metropolitanas.

