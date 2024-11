Polo de inovação e tecnologia apresenta ‘profissões do futuro’ a estudantes de Manaus

O diretor da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), Prof. Dr. Jucimar Maia Jr., ministrou, nesta sexta-feira (8), uma palestra sobre as novas oportunidades do mercado de tecnologia e as ‘profissões do futuro’, como Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos, para estudantes do Ensino Médio de escolas da rede estadual de ensino.

A palestra marcou a abertura da terceira edição do evento “Bate-papo Coed: Olimpíadas do Conhecimento – De portas abertas para o futuro”, promovido pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O evento ocorreu na sede do órgão, localizado no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos, Segurança da Informação e Inteligência Artificial foram algumas das áreas apontadas pelo professor como as mais promissoras no mercado de trabalho atualmente.

O diretor também apresentou as diferentes iniciativas da EST/UEA que se destinam à formação de mão de obra especializada para esses segmentos.

“Mostrei aos estudantes que as profissões da área de tecnologia e Engenharia, principalmente na área de games, são as profissões do futuro, de fato. Porque todas elas são bastante rentáveis e o mundo inteiro está ‘caçando’ esses profissionais, ainda escassos. Este é o melhor momento para entrar nessa área porque não vai faltar emprego”, explicou o diretor.

Jogos Eletrônicos

De olho na bilionária indústria dos games, que já supera as de cinema e música, a UEA tem investido em diversas frentes voltadas ao mercado de jogos e entretenimento digital.

Além da oferta de cursos de graduação nas áreas de Engenharia e Tecnologia, a universidade está em sua quarta turma de pós-graduação em Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos.

A EST/UEA já produz seus próprios gamem, feitos por alunos e professores dentro de laboratórios como o Ludus Lab, que oferta cursos livres e gratuitos para o público em geral, e o Saltu, em parceria com a empresa TecToy.

Ambos são mantidos como projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) via Lei de Informática.

Em maio deste ano, entrou em vigor o Marco Legal dos Jogos Eletrônicos – legislação que, segundo especialistas, pode tornar o Brasil protagonista global nesse mercado, que fatura cerca de US$ 200 bilhões anualmente.

Na prática, o marco oferece incentivos à indústria, segurança jurídica para empreender na área e uma base sólida para o desenvolvimento, produção e comercialização de games.

“Esse marco legal é um divisor de águas e, aqui no Amazonas, já estamos na vanguarda. A UEA é pioneira em criar jogos eletrônicos do zero. Hoje, somos um polo de inovação e os nossos projetos com as empresas do Polo Industrial de Manaus são considerados referência nacional pelo Governo Federal, ou seja, um exemplo para todo o país”, destacou o diretor.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱