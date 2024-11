Ação de cidadania oferta mais de 20 serviços gratuitos na Zona Leste de Manaus

A Águas de Manaus realiza, neste sábado (9), um grande mutirão no SESI – Clube do Trabalhador. A ação faz parte da 2ª edição do “Prospera – Um movimento pelo cuidado com a vida”.

Ação irá oferecer serviços voltados para saúde, empregabilidade, cidadania e lazer. O evento terá atividade para o público adulto, infantil e animal, e contará com mais de 200 colaboradores voluntários.

Durante a ação serão oferecidos serviços como vacinação, aferição de pressão arterial, medição de glicemia, bioimpedância, atendimento Saúde da Mulher e do Homem, consulta clínica, recreação infantil, aula de zumba, vacinação, massagem, doação de mudas de plantas, castração, adoção e vacinas para animais, além de atendimentos da Águas de Manaus com a campanha “Zera Dívida”.

A atividade acontecerá de forma simultânea em 15 cidades do Brasil, nas quais a Aegea, grupo do qual a Águas de Manaus faz parte, e contará com a participação de profissionais especializados que estarão disponíveis para prestar assistência a milhares de pessoas.

*Com informações da assessoria

