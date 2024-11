Sedurb garante que não há risco de desabamento na Ponte Rio Negro após colunas expostas

Em nota, a Sedurb informou que engenheiros da secretaria estiveram no local para realizar uma análise técnica

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) garantiu que não há risco de desabamento da Ponte Rio Negro, após a divulgação de vídeos nas redes sociais mostrando erosão nas cabeceiras da estrutura.

As imagens mostravam as fundações da ponte expostas devido à deterioração do solo, o que gerou preocupações quanto à segurança da obra.

Em nota, a Sedurb informou que engenheiros da secretaria estiveram no local para realizar uma análise técnica e constataram que a erosão observada não compromete as fundações das estacas da ponte.

“Após a análise, foi confirmado que não há risco de desabamento. A erosão no local não afeta as fundações”, disse a secretaria.

A Sedurb também anunciou que tomará as providências necessárias para a recomposição do talude afetado pela erosão.

