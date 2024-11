Ximbinha faz harmonização facial e Joelma alfineta: ”Não adianta”

A cantora Joelma mandou uma indireta para seu ex-marido, Ximbinha, durante um show em Barra de São Francisco, no Espírito Santo, na noite de sexta-feira (8).

A provocação aconteceu após Ximbinha realizar uma harmonização facial e compartilhar o resultado nas redes sociais.

Durante o show, Joelma encena um casamento no palco. Com um buquê nas mãos, a cantora se preparava para sair do palco abraçada a um dos bailarinos, mas antes, olhou para outro dançarino e disparou: “Não adianta fazer harmonização facial”.

A alfinetada veio dois dias depois de Ximbinha ter viralizado nas redes sociais por conta de mais uma harmonização facial. O músico passou por procedimentos estéticos como rinoplastia, lipoaspiração na papada e a colocação de dentes de porcelana.

Joelma e Ximbinha foram casados por 18 anos e têm uma filha, Yasmin. O casamento terminou em 2016, após uma traição do guitarrista, o que também resultou no fim da banda Calypso.

*Com informações do site Metrópoles

