VÍDEO: Padre tem crise de riso ao anunciar prêmio inusitado de bingo

Um bingo beneficente realizado em Tauá, no interior do Ceará, se transformou em um momento de descontração e bom humor após o Padre Antônio José, da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário, não conseguir conter a gargalhada ao anunciar uma das premiações do evento.

O bingo foi organizado para arrecadar fundos para melhorias na igreja, mas o que chamou a atenção foi o jeito descontraído do padre anunciar os prêmios. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, Padre Antônio tentou listar os itens sorteados, mas ficou em risos ao mencionar uma premiação inusitada: “Dez corridas de mototáxi”.

Divertido com a situação, o padre se mostrou surpreso com o prêmio. “Eu nunca tinha visto um prêmio desse”, comentou, arrancando gargalhadas dos fiéis presentes.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, encantando e divertindo internautas com o momento de leveza e bom humor na igreja.

*Com informações G1

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱