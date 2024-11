Irmãs gêmeas de Manaus competem na Copa Pacífico de Natação, na Bolívia

As irmãs gêmeas Juliana e Mariana Hayashi estão representando não só Manaus, mas o Brasil, na Copa Pacífico, uma das principais competições sul-americanas de natação, que acontece em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O torneio iniciou na terça-feira (5) e vai até esta segunda-feira (11).

A Copa Pacífico de Natação reúne atletas de nove países e Juliana conquistou a medalha de bronze no revezamento 4×100 metros livre feminino Juvenil A.

As jovens de 15 anos de idade, atletas do Instituto Pedro Nicolas, viajaram para a competição internacional com o suporte do programa “Manaus Olímpica”, da Fundação Manaus Esporte (FME), que oferece passagens aéreas para eventos nacionais e internacionais. Juliana Hayashi expressou sua felicidade e gratidão pelo apoio municipal.

“É uma honra representar o Brasil em uma competição como a Copa Pacífico, que está sendo realizada na Bolívia, e eu acabei de ser medalhista nessa competição internacional. Eu estou muito feliz pela minha conquista e queria agradecer o apoio e parceria da Prefeitura de Manaus e ao prefeito David Almeida, que sempre procura incentivar os atletas e o esporte”, disse.

O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, celebrou a conquista e reforçou a importância de apoiar jovens talentos, colocando-os em evidência internacional representando a cidade.

“É motivo de orgulho ver nossas atletas representando o Brasil em competições internacionais e voltando para casa com medalhas. O programa Manaus Olímpica é uma iniciativa fundamental para garantir que esses jovens talentos tenham a oportunidade de brilhar e mostrar seu potencial no esporte. Seguimos firmes no compromisso de promover e fortalecer o esporte amazonense, apoiando atletas de todas as modalidades e categorias”, afirmou Moreira.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱