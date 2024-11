Suspeito de matar enfermeiro na frente de bar, em Manaus, é preso em Rondônia

O suspeito de matar o enfermeiro Daniel Solart Nunes foi preso, neste domingo (10), em Presidente Médice (distante 410 quilômetros de Porto Velho). De acordo com o delegado Flaviano José, da Delegacia de Homicídios de Ji-Paraná (RO), Matheus da Silva Mineiro, o ‘Matheus 3D’, foi capturado em um ônibus interestadual na BR-364.

O suspeito estava foragido desde o dia da execução. De acordo com o delegado Flaviano José, a força-tarefa entre Polícia Civil de Rondônia (PC-RO), Polícia Militar de Rondônia (PMRO) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentou parar o ônibus em que ‘Matheus 3D’ estava em um posto da PRF, mas ele conseguiu passar pelo local.

“Começamos então a fazer um acompanhamento pela BR-364 para tentar localizar esse veículo. Localizamos o veículo em Presidente Médice, justamente com uma equipe da Polícia Militar, e conseguimos realizar a abordagem e, então, cumprir o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça do Amazonas”, detalhou o delegado Flaviano José.

Relembre o caso

O homicídio aconteceu na sexta-feira (8), quando o profissional de saúde de 27 anos saía de um bar na avenida Mário Ypiranga, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo testemunhas, Daniel estava namorando a ex-companheira de ‘Matheus 3D’, que não aceitava o término.

Ao encontrar o casal, o suspeito iniciou uma discussão, ainda dentro do bar. Minutos depois, do lado de fora do estabelecimento, o profissional de saúde foi surpreendido por Matheus com disparos de arma de fogo.

Um vídeo registrou o momento em que Daniel foi socorrido e levado para um hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱