Gabigol confirma despedida do Flamengo após título da Copa do Brasil

Após o título da Copa do Brasil de 2024, Gabigol, atacante do Flamengo, confirmou que está de saída do clube. O camisa 99 detalhou que tentou negociar com a diretoria, mas as partes não chegaram a um acordo. Segundo o ge, ele vestirá as cores do Cruzeiro no próximo ano.

“Não, não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos houve negociações, onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, do meu pai, da minha família e depois acabou acontecendo coisas que eu não gostei. Eu sempre soube das coisas por podcast e nunca soube pessoalmente. Durante esses anos, eu falei muito com o Marcos Braz, a gente conversou sobre a possibilidade de 2, 3 anos e nunca houve uma proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu ainda vou ficar no Flamengo até dezembro e saio muito feliz”, afirmou Gabigol, em entrevista para a TV Globo, completando.

Ainda no campo da Arena MRV, Gabigol fez duras críticas ao técnico Tite, com quem não teve muitas oportunidades no ataque do Rubro-Negro. Segundo ele, o ex-comandante da Seleção Brasileiro não o respeitava.

“Foi um ano conturbado para mim, individualmente. A questão do doping, depois tive um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que, durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível para mim. Mas sempre trabalhei e sempre busquei melhorar e mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma”, explicou o camisa 99 do Flamengo.

O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1 no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Já neste domingo (10), o ídolo passou em branco e foi substituído no intervalo. O time comandado por Filipe Luís venceu o Galo mais uma vez, agora por 1 a 0, com gol do equatoriano Gonzalo Plata, e foi campeão da Copa do Brasil 2024.

