IMAGENS FORTES: Homem é morto após ter orelha e dedos cortados em assalto no AM

Enéas Araujo, de 50 anos, foi brutalmente assassinado durante um assalto da própria casa, localizada no quilômetro 30 da Rodovia AM-010, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. Segundo Polícia Militar, os criminosos invadiram a residência na noite deste domingo (10) com a intenção de praticar um roubo.

A vítima foi encontrada por vizinhos em estado de extrema violência, com o rosto desfigurado, um corte profundo na cabeça e as mãos amarradas. A crueldade dos criminosos ficou evidente com a mutilação do corpo de Enéas, que teve a orelha cortada e os dedos decepados.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas pelos suspeitos, que levaram a motocicleta e pertences pessoais da vítima.

O corpo de Enéas foi levado ao necrotério municipal do Hospital Regional José Mendes. A Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara assumiu as investigações e trabalha para identificar e prender os autores do crime.

