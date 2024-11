Águas de Manaus abre mais de 180 vagas para Agente de Serviços; saiba como se inscrever

A Águas de Manaus está com mais de 180 vagas abertas para o cargo de Agente de Serviços I. A oportunidade é voltada para candidatos com Ensino Médio completo e CNH categoria B. Os interessados têm até o dia 25 de novembro para se inscreverem exclusivamente pelo site da empresa: https://aegea.gupy.io/jobs/8084962?jobBoardSource=gupy_public_page.

Os selecionados atuarão em serviços hidráulicos diários na capital amazonense, desempenhando funções essenciais para a manutenção e melhorias no sistema de abastecimento de água. Além da remuneração, os contratados terão acesso a uma série de benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte, acesso a academias e atendimento psicológico e nutricional por meio do Zenklub.

Sobre a Águas de Manaus

Parte do grupo Aegea, líder em saneamento básico no Brasil, a Águas de Manaus está presente na cidade desde 2018. A empresa tem se destacado pela universalização do abastecimento de água tratada e pelo desenvolvimento de projetos como o Trata Bem Manaus, que visa expandir o tratamento de esgoto em toda a capital nos próximos 10 anos.

A empresa também tem um compromisso sólido com diversidade, igualdade de gênero e com as melhores práticas em governança ambiental, social e corporativa (ESG).

