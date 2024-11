David Almeida se reúne com presidente Lula em Brasília nesta terça-feira (12)

O encontro representa uma chance de ampliar o apoio federal com Manaus

O prefeito David Almeida (Avante), reeleito recentemente, tem encontro marcado com o presidente Lula (PT), nesta terça-feira (12), em Brasília. O encontro foi articulado pelo senador Omar Aziz (PSD).

A reunião, confirmada pela assessoria do senador Aziz, líder da base de Lula no Amazonas, deve ter como foco questões administrativas, também deve abordar temas estratégicos para o cenário eleitoral de 2026, visto que ambos têm o objetivo de fortalecer suas bases políticas na capital amazonense.

O presidente Lula busca reaproximar a região Norte de seu projeto político, e a presença de David Almeida, uma figura central na política local, oferece uma oportunidade para estreitar essa conexão de maneira mais sólida.

Para o prefeito, o encontro representa uma chance de ampliar o apoio federal a Manaus, especialmente em áreas chaves como desenvolvimento urbano, saúde e segurança — setores fundamentais para a gestão municipal.

Fortalecimento de parcerias

Almeida vê no encontro uma possibilidade de captar recursos e parcerias que possam impulsionar projetos essenciais para a cidade. Em outubro, ele já havia expressado o desejo de estreitar laços com o governo federal, principalmente em programas que atendam às demandas urgentes da população manauara.

Cenário político e articulações para 2026

A reunião também ocorre em um contexto de articulações políticas intensas, uma vez que o governo federal busca consolidar alianças locais para ampliar sua base de apoio nas eleições de 2026.

Embora David Almeida ainda não tenha confirmando planos para futuras candidaturas, ele se destaca como uma figura influente na mobilização do eleitorado de Manaus, o que o torna uma peça importante nesse tabuleiro político.

Nesta segunda-feira (11), durante visita aos terrenos dos empreendimentos Morar Melhor 13, 14 e 15, do programa “Minha Casa, Minha Vida”, o prefeito de Manaus, David Almeida, destacou a importância de reconhecer as ações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em benefício de Manaus. Almeida ressaltou, porém, que, apesar de não ter sido aliado de Lula nas eleições de 2022, é fundamental reconhecer o que o presidente tem feito pela cidade.

“Aqui eu estou dando créditos a quem está fazendo investimento. Quem está fazendo? É o presidente Lula. Agora sabe o que é interessante? Eu não votei nele, não apoiei ele, eu não ajudei ele a se eleger. E ele reconhece isso. Eu disse isso para ele. E ele disse: ‘não importa, eu quero ajudar o povo de Manaus”, declarou David.

De acordo com David Almeida, o governo federal irá investir R$ 1,050 bilhão para a construção de 4,7 mil moradias no local.

A prefeitura, por sua vez, contribuirá com uma contrapartida de R$ 105 milhões, que serão destinados às desapropriações necessárias para o projeto.

