Combate à pirataria e crises hídricas marcam novo mandato do presidente do Sindarma

O atual presidente do Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Estado do Amazonas (Sindarma), Galdino Alencar Júnior, foi reeleito por unanimidade esta semana, para um novo mandato à frente da entidade que reúne as principais transportadoras de combustíveis e produtos em geral, via balsas e grandes embarcações do Estado.

Em seu terceiro mandato, Galdino destacou que serão priorizadas as ações voltadas para ampliar a segurança na navegação, dando continuidade junto aos órgãos públicos estaduais e federais do setor, para o combate à pirataria que domina muitos rios da região.

“Nos últimos anos, por iniciativa das transportadoras e das distribuidoras, implantamos uma série de dispositivos e também a escolta armada nos comboios que reduziram muito o sucesso dos ataques, mas não diminuíram as tentativas que são diárias, colocando em risco o abastecimento nos municípios e principalmente, a segurança de milhares de trabalhadores”, destacou o dirigente.

O projeto de concessão da hidrovia do Rio Madeira para a iniciativa privada, previsto para ser implantado no segundo semestre de 2025, também será alvo das ações do Sindarma neste novo mandato, uma vez que atinge uma das principais vias de acesso ao Amazonas.

Estiagem

Outro tema que será tratado com atenção é a questão da estiagem e como as crises hídricas podem seguir afetando a navegação e o abastecimento de produtos para a população amazonense.

Galdino Alencar defende que seja desenvolvido um plano de prevenção em conjunto com diversos setores da sociedade, assim como já é feito com as distribuidoras de combustíveis, para evitar que as populações de regiões do Estado sofram risco e a falta de produtos de primeira necessidade, como alimentos.

“Existem previsões que esse processo de seca extrema siga até 2027 e precisamos estar mais preparados. No caso dos combustíveis, já estamos fazendo esse trabalho e mesmo com a estiagem, não houve falta do produto para abastecer os veículos e as usinas de energia”, alertou Galdino.

*Com informações da assessoria

